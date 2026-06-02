Thuế cơ sở 6 tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các tổ chức kinh doanh vàng bạc trên địa bàn quản lý về việc thực hiện các quy định pháp luật thuế hiện hành.

Theo đó, cơ quan thuế đề nghị các tổ chức kinh doanh vàng bạc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về lập hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn, thanh toán đối với hoạt động kinh doanh vàng, kê khai doanh thu và các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, về lập hóa đơn điện tử, theo quy định tại Nghị định số 123/2020 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 70/2025 của Chính phủ, cơ quan thuế yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng bạc khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn điện tử cho từng lần bán hàng.

Trường hợp bán trực tiếp cho người tiêu dùng phải lập hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định.

Về thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

Đối với cung cấp dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa. Trường hợp thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền.

Liên quan đến thanh toán đối với hoạt động kinh doanh vàng, theo Khoản 10, Điều 4, Nghị định số 232/2025 của Chính phủ: Việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng/ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Về kê khai doanh thu, Thuế cơ sở 6 tỉnh Hà Tĩnh dẫn quy định tại Khoản 1, Điều 8, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, theo đó người nộp thuế có nghĩa vụ kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ các khoản doanh thu phát sinh.

Đối với các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, theo khoản 1, Điều 9, Nghị định 320/2025, trường hợp mua đồ dùng, tài sản của cá nhân trực tiếp bán ra phải có chứng từ chi trả tiền theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ cho người bán.

Đối với trường hợp giá trị mua hàng hóa, dịch vụ trong ngày của từng cá nhân từ 5 triệu đồng trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt và có bản kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm.

Thuế cơ sở 6 tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết, trường hợp người bán lập hóa đơn không đúng thời điểm; không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua; kê khai sai doanh thu làm thiếu số thuế phải nộp thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 125/2020 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 310/2025 của Chính phủ.

Cơ quan thuế sẽ thực hiện giám sát và kiểm tra theo quy định của pháp luật thuế hiện hành. Trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.