Báo Guardian (Anh) dẫn tuyên bố của IAEA đêm 29/3 cho hay sau khi bị Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) không kích gần đây, nhà máy nước nặng Khondab của Iran “đã hư hại nghiêm trọng và không còn hoạt động”.

Hình ảnh về nhà máy nước nặng ở tỉnh Arak, Iran. Ảnh: IDF

“Dựa trên những phân tích độc lập từ ảnh vệ tinh và thông tin hiện có, chúng tôi xác nhận nhà máy nước nặng Khondab mà Iran tuyên bố bị tấn công hôm 27/3 đã hư hại nghiêm trọng và không còn hoạt động. Cơ sở trên không chứa bất kỳ vật liệu hạt nhân nào từng được công bố”, thông cáo của IAEA cho hay.

Theo Guardian, vào đêm 27/3, Không quân Israel đã thực hiện các cuộc không kích vào nhà máy nước nặng ở tỉnh Arak, Iran. IDF cáo buộc cơ sở này “được thiết kế để có thể sản xuất plutonium ở cấp độ vũ khí”.

Lính LHQ thiệt mạng ở Lebanon

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (UNIFIL) sáng 30/3 tuyên bố các quân nhân của họ vừa hứng chịu thương vong trong một cuộc tấn công xảy ra gần khu vực Adchit Al Qusayr, miền nam Lebanon.

UNIFIL thông tin: “Một sĩ quan gìn giữ hòa bình đã thiệt mạng vào đêm 29/3 khi một quả đạn phát nổ tại nơi UNIFIL đóng quân gần làng Adchit Al Qusayr. Một binh sĩ khác cũng bị thương trong cuộc tấn công… Chúng tôi chưa rõ nguồn gốc của quả đạn trên và đã tiến hành điều tra để xác định tất cả các tình tiết”.

Cuộc tấn công mới nhất nhằm vào UNIFIL ở Lebanon diễn ra trong bối cảnh khu vực miền nam nước này đang chìm trong chiến sự sau khi IDF mở chiến dịch quân sự chống lại các tay súng thuộc nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah thân Iran.