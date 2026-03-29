Theo hãng thông tấn Al Jazeera, trong bài đăng trên mạng xã hội X sáng 29/3, Thứ trưởng Quốc phòng Syria Sipan Hemo cho biết quân đội nước này vừa ngăn chặn cuộc tấn công bằng UAV vào căn cứ quân sự Qasrak, nơi lính Mỹ đồn trú ở khu vực đông bắc nước này.

Hình ảnh bên trong một căn cứ quân sự Mỹ ở Syria. Ảnh: Al Jazeera

“Căn cứ Qasrak nằm bên trong lãnh thổ Syria, vào rạng sáng 29/3 đã bị 4 chiếc UAV phóng đi từ Iraq tấn công. May thay, những UAV trên đã bị bắn hạ và không gây ra thương vong nào. Chúng tôi coi sự việc trên thuộc trách nhiệm của Iraq và kêu gọi Baghdad ngăn chặn các cuộc tấn công đe dọa đến sự ổn định giữa hai nước”, ông Hemo viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Hiện chưa có nhóm dân quân nào ở Iraq lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc.

Theo Al Jazeera, kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra cuối tháng trước, các nhóm dân quân có liên hệ với chính quyền Tehran đã thực hiện hàng loạt vụ tập kích trả đũa vào “những lợi ích của Mỹ” trên khắp khu vực Trung Đông.

Rộ tin Washington sắp xếp kế hoạch đổ bộ Iran

Báo Washington Post dẫn một nguồn tin giấu tên tiết lộ Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị nhiều phương án cho các hoạt động quân sự trên bộ ở Iran. Tuy nhiên, các hoạt động đó không phải là một chiến dịch quân sự toàn diện.

Nguồn tin cho biết các chiến dịch được Bộ Quốc phòng Mỹ lên kế hoạch chuẩn bị gồm huy động một lực lượng hỗn hợp lính đặc nhiệm và bộ binh tiến hành đột kích những khu vực ven biển gần eo biển Hormuz, “trong đó có chiếm đóng các hòn đảo của Iran và giữ những nơi đó trong thời gian dài”.

Hiện Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin trên.