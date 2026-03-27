Trong thông cáo ngày 27/3, IAEA cho biết Tổng giám đốc cơ quan này là ông Rafael Grossi “quan ngại sâu sắc” về những cuộc tấn công quân sự gần đây nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran.

Một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: Iran Press

Hãng thông tấn Al Jazeera trích dẫn tuyên bố của IAEA cho hay: “Bushehr là nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động với một lượng lớn vật liệu nguyên tử. Việc cơ sở này bị hư hại có thể dẫn đến tai nạn phóng xạ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn ở Iran và các quốc gia khác”.

IAEA ra tuyên bố trên chỉ vài ngày sau khi Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) cáo buộc các lực lượng Mỹ và Israel tấn công nhà máy điện hạt nhân Bushehr vào tối 24/3.

“May mắn là vụ tấn công không gây thiệt hại về người, tài chính hay kỹ thuật bên trong nhà máy… Những sự cố như vậy có thể gây ra hậu quả nguy hiểm và không thể đảo ngược đối với an ninh và sự an toàn trong khu vực, nhất là với những quốc gia dọc theo Vịnh Ba Tư”, AEOI khi đó nhấn mạnh.

Tàu Malaysia được phép qua eo biển Hormuz

Báo Guardian hôm nay (27/3) đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mới đây đã cho phép các tàu hàng của Malaysia đi qua eo biển Hormuz.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim sau đó đã gửi lời cảm ơn đến nhà lãnh đạo Iran: “Tôi cảm ơn Iran vì đã hỗ trợ để các tàu chở dầu của Malaysia có thể đi qua eo biển Hormuz an toàn trong bối cảnh căng thẳng leo thang. Chúng tôi đang tiến hành các thủ tục để các tàu chở hàng và thủy thủ đoàn có thể tiếp tục hành trình về nhà”.

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bùng phát từ hôm 28/2 khi Washington và Tel Aviv phát động hàng loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu ở các thành phố lớn của Iran. Đáp lại, các lực lượng Tehran đã cho phong tỏa eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, khiến nhiều tàu chở hàng không thể đi qua nơi này.