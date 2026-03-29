Trong thông điệp đưa ra hôm nay (29/3), ông Ghalibaf cáo buộc quân đội Mỹ đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công trên bộ vào Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf. Ảnh: TASS/Điện Kremlin

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định: “Đối phương công khai đưa ra thông điệp về đàm phán và bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ. Mỹ đã công khai ý định của mình với danh sách 15 điểm và theo đuổi những gì họ chưa đạt được trong cuộc xung đột… Các lực lượng Iran đang chờ lính Mỹ đổ bộ, sẵn sàng thiêu đốt đối phương và ‘trừng phạt vĩnh viễn’ những đồng minh của Mỹ trong khu vực”.

Ông Ghalibaf có phát biểu trên giữa lúc báo Washington Post trích dẫn một nguồn tin giấu tên tiết lộ Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị nhiều phương án cho các hoạt động quân sự trên bộ ở Iran, bao gồm cả “thâu tóm các hòn đảo của Iran và chiếm giữ những nơi đó trong thời gian dài”.

Iran công bố số liệu thương vong do xung đột

Bộ Y tế Iran chiều 29/3 đã công bố dữ liệu thiệt hại về người và tài sản ở nước này do chiến dịch không kích chung của Mỹ và Israel gây ra trong hơn 1 tháng qua.

“Có tổng cộng 2.076 dân thường Iran thiệt mạng, trong đó có 216 trẻ em. Số người bị thương lên tới hơn 26.500 người, trong đó có 1.767 trẻ em. Ngoài ra, 336 cơ sở hạ tầng y tế bị hư hại do các đòn không kích”, hãng thông tấn Al Jazeera trích dẫn thống kê của Bộ Y tế Iran.

Hiện các hãng tin độc lập chưa thể xác minh những số liệu do chính quyền Iran đưa ra.