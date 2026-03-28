Hãng thông tấn CNN dẫn bài đăng trên mạng xã hội X của IDF cho hay với sự hỗ trợ từ các cơ quan tình báo, Không quân Israel “vừa thực hiện các cuộc không kích nhằm vào nhà máy nước nặng ở tỉnh Arak và một mỏ quặng uranium nằm tại tỉnh Yazd ở Iran”.

Hình ảnh về nhà máy nước nặng ở tỉnh Arak, Iran. Ảnh: IDF

“Nước nặng là vật liệu được sử dụng để vận hành các lò phản ứng hạt nhân, chẳng hạn như lò phản ứng hiện đã ngừng hoạt động ở Arak, ban đầu được thiết kế để có thể sản xuất plutonium ở cấp độ vũ khí. Nước nặng cũng được dùng làm nguồn chiết xuất neutron cho vũ khí hạt nhân… IDF sẽ không cho phép chính quyền Iran tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân, vốn tạo ra mối đe dọa với Nhà nước Israel và toàn thế giới”, IDF giải thích.

Về mỏ quặng ở tỉnh Yazd, IDF tuyên bố đây là cơ sở duy nhất ở Iran “nơi các nguyên liệu thô khai thác từ lòng đất được trải qua quá trình xử lý cơ học và hóa học, sau đó được dùng làm nguyên liệu tiền chất cho quá trình làm giàu uranium”.

Hình ảnh về mỏ quặng uranium ở tỉnh Yazd, Iran. Ảnh: IDF

Trong tuyên bố mới nhất, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận các vụ tấn công đêm 27/3 của IDF đã đánh trúng 2 trong số các nhà máy thép lớn nhất Iran, một nhà máy năng lượng và một cơ sở hạt nhân hòa bình. “Israel tuyên bố họ hành động phối hợp với Mỹ. Cuộc tấn công trên mâu thuẫn với thời hạn ngoại giao do Tổng thống Mỹ đưa ra. Iran sẽ buộc Israel trả giá đắt cho những tội ác trên”, ông Araghchi nói.

Trong thông cáo đưa ra rạng sáng 28/3, IAEA cho biết cơ quan này đã được phía Iran cung cấp thông tin về vụ không kích của Israel nhằm vào cơ sở khai thác uranium ở tỉnh Yazd. Theo IAEA, hiện chưa có báo cáo nào cho thấy sự gia tăng mức độ phóng xạ ở khu vực trên. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi kêu gọi các bên kiềm chế hoạt động quân sự để tránh nguy cơ xảy ra các sự cố hạt nhân.