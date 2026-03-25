Hãng thông tấn CNN dẫn bài đăng trên mạng xã hội X của AEOI cho biết một vật thể bay đã rơi xuống khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr vào tối 24/3 và đây là “cuộc tấn công mới” do Mỹ và Israel thực hiện.

“May mắn là vụ tấn công không gây thiệt hại về người, tài chính hay kỹ thuật bên trong nhà máy. Việc tập kích các cơ sở hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình là vi phạm những quy định và cam kết quốc tế… Những sự cố như vậy có thể gây ra hậu quả nguy hiểm và không thể đảo ngược đối với an ninh và sự an toàn trong khu vực, nhất là với những quốc gia dọc theo Vịnh Ba Tư”, AEOI nhấn mạnh.

AEOI sau đó bày tỏ hy vọng các tổ chức quốc tế sẽ có lập trường minh bạch và có trách nhiệm khi phản ứng trước những hành động trên.

Hiện Lầu Năm Góc và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa phản hồi về cáo buộc trên.

Theo CNN, đây là lần thứ 2 trong hơn 1 tuần qua Mỹ và Israel bị cáo buộc tấn công nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Hôm 17/3, tập đoàn hạt nhân Rosatom của Nga cho biết một cuộc không kích đã xảy ra trong khuôn viên nhà máy và nơi hứng đòn không kích nằm rất gần tổ máy phát điện đang hoạt động của nhà máy.