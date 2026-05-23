Liên tiếp thời gian gần đây, loạt ca sĩ như Miu Lê, Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị cơ quan chức năng điều tra liên quan đến chất cấm. Mới đây nhất, một nam ca sĩ đã tự đi làm xét nghiệm các chất gây nghiện trước nhiều đồn đoán của cộng đồng mạng.

Trước sự kiện này, không ít người đặt câu hỏi: Ma túy tồn tại trong máu, nước tiểu bao lâu?

Trao đổi với PV VietNamNet về vấn đề này, BSCKI Nguyễn Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, thời gian tồn tại của ma túy trong cơ thể không cố định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại chất sử dụng, liều lượng, tần suất dùng và tốc độ chuyển hóa của từng người.

Xét nghiệm ma túy trong máu. Ảnh: Chính phủ

Theo bác sĩ Thiệu, với người sử dụng ma túy không thường xuyên, đa số chất gây nghiện có thể không còn phát hiện sau khoảng 3-5 ngày. Khi đó, kết quả xét nghiệm máu hoặc nước tiểu thường cho âm tính.

Các chuyên gia cho biết, mỗi loại ma túy sẽ có thời gian lưu lại trong cơ thể khác nhau. Trong đó, heroin và morphine thường tồn tại trong nước tiểu khoảng 2-3 ngày; codeine từ 1-2 ngày; amphetamine khoảng 2-4 ngày. Riêng cần sa có thể lưu lại lâu hơn, từ 3-30 ngày, đặc biệt ở người sử dụng thường xuyên.

“Việc đào thải chất gây nghiện được ví như quá trình cơ thể xử lý rượu bia. Sau khi uống rượu, nồng độ cồn trong hơi thở hay máu sẽ giảm dần theo thời gian nhờ gan và thận chuyển hóa. Với ma túy cũng tương tự, khi cơ thể đào thải hết chất và các chất chuyển hóa, kết quả xét nghiệm sẽ không còn phát hiện”, bác sĩ Thiệu nói.

Trên thực tế, có những trường hợp không sử dụng chất gây nghiện nhưng kết quả xét nghiệm đôi khi vẫn có thể xuất hiện “dương tính”. Đây là tình trạng “dương tính giả”.

Một số loại thuốc điều trị là nguyên nhân phổ biến dẫn đến hiện tượng này. Chẳng hạn, các thuốc giảm đau chứa codeine hoặc morphine có thể khiến kết quả xét nghiệm xuất hiện phản ứng dương tính với nhóm opioid.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi có kết quả dương tính nhưng chưa rõ nguyên nhân, người dân nên thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu để đối chứng, tránh kết luận vội vàng gây ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống cá nhân.