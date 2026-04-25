Trước đây, một email với ngữ pháp và chính tả hoàn hảo là dấu hiệu của sự chuyên nghiệp, tri thức và sự cẩn trọng. Hiện tại, sự hoàn hảo này thường bị mặc định là sản phẩm của ChatGPT hoặc các công cụ AI khác.

Các lỗi đánh máy đang dần trở thành một bằng chứng chứng minh email được viết thủ công. Để đáp ứng xu hướng này, một tiện ích Chrome mang tên Sinceerly đã được phát triển nhằm thêm các lỗi chính tả vào những email do AI viết để tạo cảm giác giống con người hơn. (Sinceerly cũng là phiên bản lỗi của từ tiếng Anh 'sincerely').

Tiện ích Sinceerly sẽ thêm lỗi chính tả vào email để trông có cảm giác như con người. Ảnh: Du Lam

Tiện ích này do Ben Horwitz sáng tạo, cung cấp ba chế độ hoạt động: Subtle (lược bỏ các từ thừa và sử dụng từ viết tắt khi có thể), Human (tạo giọng điệu đàm thoại tự nhiên hơn), CEO (chuyển văn bản sang định dạng viết thường toàn bộ và tối ưu hóa sự ngắn gọn, nếu email không có chữ ký, chế độ này đôi khi tự động thêm dòng chữ "sent from my iPhone").

Định dạng email của các CEO trong thực tế thường nhanh và ngắn gọn, phản ánh sự chênh lệch quyền lực giữa cấp trên và người đang trao đổi cùng họ.

Horwitz, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp Harvard Business School vào tháng 5 tới, cho biết anh đã tạo ra Sinceerly bằng công cụ Claude. Ý tưởng này xuất phát từ trải nghiệm cá nhân của một người mắc chứng khó đọc nhẹ và thường xuyên đánh máy sai. Anh chia sẻ hộp thư đến hiện tại của mình đang chứa đầy những email do AI tạo ra một cách công nghiệp.

Tiện ích này được tạo ra chủ yếu với mục đích giải trí. Sau vài lần dùng thử miễn phí, nền tảng sẽ yêu cầu người dùng trả 4,99 USD để tiếp tục sử dụng.

Xu hướng ứng dụng AI trong giao tiếp kỹ thuật số vẫn còn rất mới và các chuẩn mực xoay quanh vấn đề này đang liên tục thay đổi. Theo ghi nhận, nhiều quan điểm hiện nay ủng hộ việc giữ lại các lỗi đánh máy tự nhiên, với lập luận rằng nếu người nhận đã dành thời gian để đọc, người gửi cũng nên tự dành thời gian để viết, ngay cả khi văn bản đó đi kèm với một vài sai sót của con người.

(Theo Insider)