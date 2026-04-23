Theo báo cáo xu hướng mới nhất vừa được Google công bố, thế hệ Z (Gen Z - nhóm người sinh năm 1997-2012) tại Việt Nam đang dẫn đầu về mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc tra cứu thông tin.

Thống kê cho thấy 86% nhóm người dùng 18-24 tuổi sử dụng AI, trong đó tỷ lệ truy cập hàng ngày đạt 40%. Thay vì tiếp nhận thụ động, nhóm này biến công cụ tìm kiếm như Google thành “chốt chặn” thẩm định sự thật của những xu hướng xuất phát từ mạng xã hội.

Đơn cử, khi trào lưu "học đến khi tan đá" (tập trung học và tuyệt đối không dùng điện thoại cho đến khi viên đá lạnh trên bàn tan hết) bùng nổ tại Việt Nam, lượng truy vấn tăng 100% do người trẻ chủ động dùng AI để phân tích nguyên lý đằng sau thử thách, thay vì chỉ chạy theo đám đông.

Gen Z là nhóm người dùng tích cực nhất trên Google Tìm kiếm. Ảnh: Gemini

Xu hướng nội địa này đồng điệu với bức tranh toàn cầu. Dữ liệu cho thấy nhóm 18-24 tuổi trên thế giới hiện có lượng truy vấn hàng ngày cao hơn bất kỳ độ tuổi nào khác, đóng góp vào hơn 5 nghìn tỷ lượt tìm kiếm mỗi năm, theo dữ liệu nội bộ của Google.

Dưới sự hỗ trợ của mô hình suy luận đa phương thức như Gemini 3.1, Google Tìm kiếm đang chuyển dịch từ việc cung cấp kết quả một chiều sang đối thoại hai chiều.

Hệ thống AI tự động đối chiếu chéo các nguồn dữ liệu và cung cấp trích dẫn trực tiếp, giúp việc xác thực trở nên minh bạch.

Công cụ tìm kiếm cũng được ứng dụng để tra cứu lịch sử thương hiệu, đọc đánh giá trên nền tảng bản đồ và so sánh giá cả trước khi người dùng đưa ra quyết định độc lập.

Tương lai của tương tác người và máy

Bà Sapna Chadha, Phó Chủ tịch Google khu vực Đông Nam Á và Nam Á, nhận định AI là bước ngoặt mang tính lịch sử đối với nền tảng tìm kiếm.

Tại những khu vực có dân số trẻ và tỷ lệ am hiểu kỹ thuật số cao như Đông Nam Á, giới trẻ đang tương tác sâu hơn và coi AI như một người bạn đồng hành để học tập, giải mã văn hóa và ra quyết định mua sắm đáng tin cậy.

"Với thế hệ trẻ, Tìm kiếm đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu. Họ tương tác sâu hơn, trực quan hơn và sử dụng giọng nói nhiều hơn bất kỳ thế hệ nào trước đó", lãnh đạo Google chia sẻ.

Sự khác biệt thế hệ trong hành vi tra cứu không chỉ dừng lại ở mức độ quen thuộc với công nghệ, mà còn phản ánh sự tiến hóa của tương tác người - máy (HCI).

Phân tích hơn 3.000 truy vấn của người dùng các độ tuổi, nền tảng tiếp thị webfx chỉ ra thay vì gõ các từ khóa ngắn gọn, Gen Z có xu hướng viết câu lệnh chi tiết, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên dưới dạng câu hỏi, tập trung vào các tín hiệu chất lượng và mặc định hệ thống tự hiểu ngữ cảnh (như định vị vị trí).

Cách tiếp cận này tương thích với các hệ thống tìm kiếm tích hợp AI hiện đại như Chế độ AI (AI Mode). Nó cho thấy Gen Z có tư duy trực giác nhạy bén về cách giao tiếp với máy học.

Giới chuyên gia phân tích, khi các mô hình ngôn ngữ ngày càng tinh vi, phương pháp tra cứu mang tính đàm thoại này sẽ trở thành tiêu chuẩn chung.

Thay vì buộc người dùng phải học cách dùng từ khóa, các nền tảng tương lai sẽ phục vụ tốt hơn nếu áp dụng hướng tiếp cận ngôn ngữ tự nhiên mà giới trẻ đang sử dụng.

Tựu trung, phương pháp đặt câu hỏi dài và tự nhiên của Gen Z không đơn thuần là sở thích của một thế hệ. Đó chính là bản xem trước cho cách toàn bộ người dùng sẽ tương tác với công nghệ tìm kiếm trong kỷ nguyên AI.