Quá trình cắt giảm sẽ diễn ra vào ngày 20/5. Theo một bản ghi nhớ nội bộ từ Giám đốc Nhân sự Janella Gale do Business Insider thu thập, công ty cũng sẽ dừng khoảng 6.000 vị trí đang tuyển dụng nội bộ.

Bà Gale nêu rõ đợt sa thải hàng loạt nhằm mục đích "vận hành công ty hiệu quả hơn" và tạo dư địa để bù đắp cho các khoản đầu tư khác.

Dù các "khoản đầu tư khác" không được chỉ định rõ, Meta thực tế đang chi hàng trăm tỷ USD cho AI, bao gồm việc vung tiền xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ và đưa ra các gói thù lao hậu hĩnh nhằm thu hút các nhà nghiên cứu AI hàng đầu.

Meta đang dồn lực cho các dự án AI tạo sinh. Ảnh: Bloomberg

Những nhân viên bị ảnh hưởng sẽ nhận được email thông báo gửi đến cả tài khoản công việc và cá nhân trong ngày 20/5.

Bù lại, công ty thông báo sẽ hỗ trợ nhân viên bằng gói trợ cấp thôi việc hào phóng: nhận 16 tuần lương cơ bản cộng thêm 2 tuần lương cho mỗi năm cống hiến. Ngoài ra, bảo hiểm y tế COBRA của nhân viên sẽ được đài thọ trong 18 tháng.

Đợt cắt giảm mới nhất của Meta nối tiếp đợt tinh giản hàng trăm nhân sự hồi tháng 3. Các động thái này được thực hiện nhằm tập trung nỗ lực vào AI tạo sinh - lĩnh vực hãng đang cạnh tranh khốc liệt với OpenAI, Google và Anthropic.

Hồi tháng 1, Meta đã sa thải khoảng 10% nhân sự làm việc trong các dự án liên quan đến vũ trụ ảo, khiến khoảng 1.000 nhân viên thuộc bộ phận Reality Labs mất việc.

Tháng trước, hãng cũng tuyên bố giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên thứ ba và nhà thầu đang đảm nhận tác vụ kiểm duyệt nội dung để chuyển sang dùng công nghệ AI.

Hoạt động cắt giảm việc làm đang gia tăng trên toàn ngành công nghệ khi các công ty phải tính toán lại bài toán chi phí.

Cùng ngày với Meta, Microsoft xác nhận sẽ cung cấp các gói thỏa thuận nghỉ việc tự nguyện cho khoảng 7% nhân viên tại Mỹ. Vào tháng 1, Amazon cũng công bố kế hoạch loại bỏ khoảng 16.000 việc làm khối văn phòng.

Tính đến hiện tại, Meta có hơn 78.000 nhân viên trên toàn thế giới, giảm đáng kể so với mức 86.482 người vào cuối năm 2022.

Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của CEO Mark Zuckerberg hiện nay là củng cố vị thế AI. Đầu tháng này, Meta đã ra mắt mô hình AI lớn đầu tiên kể từ sau quyết định chiêu mộ Alexandr Wang từ Scale AI.

Để phục vụ chiến lược này, Meta xác nhận triển khai công cụ Sáng kiến Năng lực Mô hình, được thiết kế để thu thập dữ liệu thao tác của nhân sự trên máy tính làm việc.

Các dữ liệu này, bao gồm thao tác gõ phím và nhấp chuột, là tài nguyên cần thiết để huấn luyện các tác nhân AI.

(Theo Insider, CNBC)