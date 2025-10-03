Trâm Anh trong vai tiếp viên Nhàn ở "Tử chiến trên không".

Không có lý do gì cần người đóng thế

- Các diễn viên chia sẻ phim này hầu hết đều tự thực hiện các cảnh hành động cường độ cao. Với diễn viên nam đã là thử thách lớn, còn với diễn viên nữ lại có vẻ ngoài mong manh như Trâm Anh phải chuẩn bị tinh thần và thể lực ra sao cho vai diễn đầu trong phim hành động như "Tử chiến trên không"?

Thực ra tôi không chuẩn bị gì về thể lực cả, gần tới ngày quay mọi người trong ê-kíp bảo lên tập. Tôi nghĩ các diễn viên lên tập với nhau chắc chỉ nhẹ nhàng thôi chứ không có gì nhưng khi làm thật thì đau, mới tập một vài cái đã thấy mệt. Nhìn tất cả diễn viên đều không ai cần người đóng thế nên tôi và Kaity Nguyễn cũng không có lý do gì phải cần tới người hỗ trợ.

Thêm nữa với các diễn viên nữ không có quá nhiều cảnh hành động nên tôi nghĩ là mình có thể đảm đương được. Tôi cũng muốn thử sức xem phim hành động ra sao, kết hợp với bạn diễn thế nào. Tôi muốn tự lập bởi ai cũng thấy tự làm hết. Tôi muốn trải nghiệm cảm giác đau đớn thế nào bởi trong lần đầu làm phim hành động muốn mang tới một cảm xúc thật.

- Với diễn viên nữ ngoại hình rất quan trọng nên việc chấn thương hay bầm tím trên cơ thể sẽ lâu khỏi và ảnh hưởng tới vẻ ngoài, chị thì sao?

Lúc tập chúng tôi có đồ bảo hộ lưng nhưng khi quay tôi nhớ ra nhân vật của mình mặc áo dài, như thế sẽ dễ bị lộ mọi thứ. Vì khi diễn không có gì bảo hộ nên chúng tôi luôn đau hơn bình thường. Tới giờ lưng của tôi vẫn chưa bình thường và thi thoảng bị rút cơ một bên.

Việc bị bị trầy xước hay bầm tím là có nhưng vì mình đã biết nhận phim hành động phải chấp nhận. Tôi không gọi đó là sự hy sinh bởi ai làm việc cũng được nhận cát-sê khi biết vai diễn sẽ như vậy cớ gì than thở.

Trâm Anh tự nhận mình trông mỏng manh nhưng "lỳ đòn".

- Khi đóng với diễn viên nam, cụ thể ở đây là Thái Hòa, họ có "nương tay" với chị vì sợ bạn diễn nữ đau?

Có những cảnh anh Thái Hòa nói sẽ nương tay nhưng tôi nói "anh cứ làm thật đi". Bởi khi đánh thật ít nhất 50% lực thì nó cũng ra cái thế của anh ấy hơn mà từ đó nhân vật sẽ đẹp. Còn tôi có bị đau mà đến đúng cảm giác xót xa cho khán giả thì là điều tất cả các diễn viên muốn. Chúng tôi ai cũng muốn mang đến cảm giác thật nhất cho khán giả, để họ cảm thấy đau thay, thấy tội cho nhân vật Nhàn vì bị đánh không thương tiếc.

- Quay phim trong không gian hẹp lại đông người, không có điều hòa, Trâm Anh có cảm thấy khó thở, mất sức?

Thực sự là rất mất sức. Ví dụ riêng cảnh quay nhân vật của tôi bị tra tấn phải thực hiện tới 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đó tôi phải la hét và cùng anh Thái Hòa giữ cảm xúc và tương trợ cho phần diễn của nhau. Tới khúc anh Hòa diễn tôi vẫn phải gào thét để mang đến cảm xúc phấn khích cho anh Thái Hòa tiếp tục làm.

Anh em diễn viên chúng tôi rất thương nhau nên khi làm việc cùng luôn muốn hỗ trợ cho nhau nhiệt tình. Vì thế nếu có lỡ bị đau ai cũng phải cố gắng còn thở oxy ai cũng thở. Chúng tôi gần như không có thời gian để nghỉ ngơi nên bất cứ lúc nào có thể đều tranh thủ chạy ra ngoài hít thở lấy oxy.

Chúng tôi quay ở không gian hẹp bên trong nhưng ở ngoài mọi người vẫn đang thi công bối cảnh nên rất bụi khiến việc bị ho trở nên bình thường. Và vì cùng làm việc trong không gian quá hẹp nên chúng tôi cũng dễ lây ốm của nhau.

Trâm Anh ngoài đời.

Anh Thái Hòa không bao giờ "đè" các diễn viên khác, Kaity Nguyễn luôn bảo vệ tôi

- Sau khi hoàn thành "Tử chiến trên không", Trâm Anh có bị sụt cân nhiều vì vai diễn quá vả?

Không hề! Thậm chí đóng phim đó chúng tôi còn tăng cân. Đóng phim với nhau vui quá nên chúng tôi ngày nào cũng mua đồ lên đoàn ăn chung với nhau như một gia đình.

- Thanh Sơn nói đóng phim với Thái Hòa như "song ca với thần tượng", nhiều diễn viên trẻ thường bị khớp khi đóng cùng anh ấy, còn Trâm Anh thì sao?

Lần này tôi không có "khớp" vì tôi biết anh Thái Hòa không bao giờ "đè" các diễn viên khác, không bao giờ gây áp lực mà thay vào đó lại động viên bạn diễn. Tôi hay hỏi anh mình diễn có được không, anh Hòa nói: "Em diễn tự nhiên, cứ giữ nét diễn đó đi! Anh nghĩ là ổn rồi". Anh ấy luôn động viên như thế nên các diễn viên trẻ diễn với anh Thái Hòa đều thấy thoải mái.

Đây là lần thứ 3 tôi đóng với anh ấy rồi. Lần đầu khi diễn chung tôi không thoại nổi luôn, chỉ lắp ba lắp bắp. Trong Tử chiến trên không có nhiều diễn viên tôi thần tượng và giờ dần dần cũng thấy quen. Với Kaity Nguyễn, khi mới vào đoàn phim tôi bị "khớp" vì cô ấy quá xinh, nhỏ tuổi lại quá giỏi, diễn tốt và nổi tiếng nữa. Chính Kaity kết nối tôi với đoàn phim, bảo vệ tôi, luôn nói ai ức hiếp tôi thì phải nói để cô ấy xử lý (cười).

Trâm Anh và Kaity Nguyễn tại sự kiện ra mắt phim.

- Khán giả xem phim rất thương cô Nhàn, còn bạn trai bạn khi xem "Tử chiến trên không" thì nhận xét sao?

Trong quá trình quay anh ấy cũng đã thấy tôi nhiều lần bầm dập khi đi quay và biết công việc của tôi thì phải vậy. Còn tôi mỏng manh vậy nhưng cũng lỳ nên người ở bên cạnh luôn là người hiểu mình nhiều nhất, xót thì xót nhưng anh ấy vẫn muốn tôi phải làm cho tới. Tôi cảm thấy may mắn vì điều đó.

Trâm Anh và Kaity Nguyễn ở hậu trường "Tử chiến trên không":

