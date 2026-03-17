Trong cuộc phỏng vấn với kênh CNBC ngày 17/3, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett bày tỏ lạc quan về việc Mỹ sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ động thái phong tỏa eo biển Hormuz của Iran trong thời gian qua.

Báo The Independent (Anh) dẫn lời ông Hassett nói: “Hiện tại, các tàu chở dầu bắt đầu di chuyển ‘nhỏ giọt’ qua eo biển Hormuz và tôi nghĩ đây là dấu hiệu cho thấy nguồn lực còn lại của Iran rất ít. Chúng tôi khá lạc quan rằng tình hình này sẽ sớm kết thúc”.

Theo cố vấn Nhà Trắng, trong dư luận đã xuất hiện một số lo ngại rằng châu Á có thể sẽ không xuất khẩu dầu mỏ đã qua tinh chế sang Mỹ do những quốc gia tại đây còn phải đối phó với sự sụt giảm nguồn cung từ Trung Đông. “Chúng tôi đang chứng kiến một số dấu hiệu cho thấy các nước châu Á có thể đang giảm bớt việc xuất khẩu nhằm đảm bảo đủ năng lượng cho chính họ và chúng tôi cũng đã có kế hoạch cho việc đó”, ông Hassett cho hay.

Được biết, việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz thời gian qua đã khiến giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh. Theo tạp chí Business Insider, giá dầu thô Brent đang ở mốc 102,14 USD/thùng.