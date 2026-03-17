Theo hãng tin Al Jazeera, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cuối tuần trước đã khẳng định rằng eo biển Hormuz không bị phong tỏa và tàu thuyền vẫn có thể đi qua nếu họ liên hệ với Iran.

"Eo biển Hormuz chỉ đóng cửa đối với tàu thuyền thuộc về đối thủ của chúng tôi, thuộc về những nước nào đang tấn công chúng tôi và đồng minh của họ. Mọi tàu thuyền khác đều được đi lại tự do, miễn là họ có liên hệ với Iran để đàm phán", ông Araghchi cho biết.

Trong bài viết đăng tải ngày 16/3, Al Jazeera đã tổng hợp thông tin về tàu thuyến của các quốc gia đã được phép đi qua eo biển Hormuz và những quốc gia được cho đang đàm phán với Iran.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Gallo Times

Pakistan

Theo nguồn tin của Bloomberg, một tàu chở dầu mang cờ Pakistan có tên Karachi đã rời khỏi Vịnh Ba Tư thông qua eo biển Hormuz vào ngày 15/3.

Ấn Độ

Trong ngày 14/3, Đại sứ Iran tại Ấn Độ Mohammad Fathali đã xác nhận việc Tehran đồng ý để một số tàu vận tải của New Delhi đi qua eo biển Hormuz. Truyền thông Ấn Độ sau đó cho hay 2 tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) của nước này đã đi qua eo biển an toàn.

Thổ Nhĩ Kỳ

Hồi cuối tuần trước, Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu thông báo Tehran đã đồng ý để 1 tàu của nước này đi qua eo biển Hormuz.

"Có 15 con tàu thuộc quyền sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ đang ở gần eo biển Hormuz. Chính phủ Iran đã cho phép 1 con tàu trong số này đi qua", ông Uraloglu nói.

Trung Quốc

Theo truyền thông Anh, Iran và Trung Quốc đang tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp để thiết lập một "hành lang xanh" cho các tàu chở dầu và khí hóa lỏng (LNG) từ Qatar. Trước đó, có một số thông tin cho rằng Tehran đã cho phép một số lượng hạn chế tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz với điều kiện các giao dịch dầu mỏ phải được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

Các quốc gia đang đàm phán

Theo nguồn tin của Financial Times, hai quốc gia châu Âu là Pháp và Italia được cho đã liên hệ với Iran để đàm phán về việc cho phép tàu thuyền của họ đi qua eo biển Hormuz.