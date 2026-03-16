Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với tờ Financial Times hôm 15/3, ông Trump nói: "Việc những người được hưởng lợi từ eo biển này giúp đảm bảo không có điều gì xấu xảy ra ở đó là điều thích hợp. Nếu không phản hồi hoặc phản hồi tiêu cực, tôi nghĩ điều đó sẽ rất tồi tệ cho tương lai của NATO".

Tổng thống Mỹ cũng đề cập tới việc nước này hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và cho biết: “Chúng tôi không cần phải giúp họ trong vấn đề Ukraine… Bây giờ chúng tôi sẽ xem liệu họ có giúp chúng tôi hay không. Bởi vì tôi đã nói từ lâu rằng Mỹ sẽ ở bên NATO, nhưng họ sẽ không ở bên chúng tôi”.

Khi được hỏi ông đang tìm kiếm loại hỗ trợ nào, người đứng đầu Mỹ trả lời: “Bất cứ điều gì cần thiết, bao gồm cả tàu quét thủy lôi".

NATO là một liên minh quốc phòng của châu Âu và Bắc Mỹ, được thành lập để thúc đẩy hòa bình, ổn định cũng như bảo vệ an ninh cho các nước thành viên. Liên minh này không bắt buộc phải hỗ trợ một nước thành viên nào khi quốc gia đó khởi xướng xung đột.

Khi trên đường từ bang Florida trở về Nhà Trắng trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump nói: "Chúng tôi luôn sát cánh cùng NATO... Sẽ rất thú vị nếu thấy quốc gia nào đó không giúp Mỹ với một nỗ lực rất nhỏ, đó là giữ cho eo biển luôn mở".

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, ông Trump cũng gợi ý rằng các đồng minh có thể giúp giải quyết những mối đe dọa xuất phát từ bờ biển Iran. Ông bày tỏ mong muốn NATO sẽ loại bỏ "một số thế lực xấu" dọc bờ biển, ám chỉ lực lượng Iran đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) và thủy lôi ở Vịnh Ba Tư.

Lãnh đạo Nhà Trắng nhắc lại sự thất vọng của mình đối với Thủ tướng Anh Keir Starmer vì London không hỗ trợ ngay lập tức cho các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. “Anh có thể được coi là đồng minh số 1, đồng minh lâu năm nhất... và khi tôi yêu cầu họ đến, họ đã không muốn đến”, ông Trump nói, đồng thời lưu ý ông đã thảo luận vấn đề này với Thủ tướng Starmer trong một cuộc điện thoại vào sáng 15/3.

Ông Trump cho biết thêm: "Ngay khi chúng tôi về cơ bản đã xóa sổ mối nguy hiểm từ Iran, họ nói vậy thì họ sẽ gửi 2 tàu. Tôi nói chúng tôi cần những con tàu này trước khi giành chiến thắng, chứ không phải sau đó. Tôi từ lâu đã nói NATO là con đường một chiều”.