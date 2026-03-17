Theo tờ The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/3 đã tiếp tục kêu gọi các quốc gia khác tham gia hỗ trợ ở eo biển Hormuz, đồng thời chỉ trích một số đồng minh "không nhiệt tình".

"Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các quốc gia khác tham gia cùng Mỹ ở eo biển Hormuz một cách nhanh chóng và tích cực. Tôi đã nhận được tín hiệu từ một số nước, nhưng họ vẫn còn e ngại về khả năng trở thành mục tiêu của Iran. Nhưng tôi cho rằng việc bị Tehran nhắm tới không phải là vấn đề lớn, bởi họ giờ chỉ còn là 'hổ giấy'", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh có một số quốc gia tỏ ra "rất nhiệt tình", nhưng một số đồng minh "kém hào hứng hơn". Ông từ chối nêu ra bất kỳ cái tên cụ thể nào. Ông Trump cũng mô tả hoạt động hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz là "vấn đề nhỏ nhặt", nhấn mạnh rằng ông biết một số đồng minh sẽ không đứng về phía Mỹ khi được yêu cầu hỗ trợ.

"Có một số nước rất nhiệt tình, họ thậm chí đã bắt đầu lên đường. Ngược lại, có một vài nước sẽ không tham gia dù chúng tôi đã bảo vệ họ suốt 40 năm với chi phí lên tới hàng chục tỷ USD. Có những nước Mỹ đã triển khai 45.000 binh sĩ để bảo vệ họ, nhưng khi chúng tôi hỏi 'Mọi người có tàu rà phá thủy lôi không', họ lại nói sẽ không tham gia", ông Trump cho hay.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tiết lộ về cuộc trao đổi của ông với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng hỗ trợ tại eo biển Hormuz, nhận xét rằng phản hồi của ông Macron ở mức 8/10 điểm. "Đó là Pháp, chúng tôi không kỳ vọng về sự hoàn hảo, nhưng tôi nghĩ ông Macron sẽ hỗ trợ", ông Trump thông tin.