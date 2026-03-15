Theo đài RT, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington ngày 14/3 đã kêu gọi Mỹ và Iran chấm dứt ngay các hành động thù địch tại eo biển Hormuz, nhưng từ chối trả lời liệu Bắc Kinh có kế hoạch đưa tàu chiến đến khu vực này hay không.

"Tất cả các bên đều phải có trách nhiệm bảo đảm nguồn cung năng lượng toàn cầu không bị gián đoạn. Trung Quốc là bạn cũng như đối tác chiến lược của nhiều quốc gia ở Trung Đông và chúng tôi sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc giảm leo thang, thúc đẩy hòa bình", thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc cho biết.

Một tàu vận tại ở gần eo biển Hormuz. Ảnh: Iran International

Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các quốc gia bị ảnh hưởng vì việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đưa tàu chiến tới đây.

"Hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và các nước khác bị ảnh hưởng sẽ điều tàu chiến đến khu vực, để eo biển Hormuz không còn bị Iran đe dọa", ông Trump nói.

Ngược lại, chỉ huy hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Alireza Tangsiri khẳng định eo biển Hormuz không bị đóng cửa, nhưng cấm các tàu của Mỹ, Israel và các đồng minh đi qua.

"Chiếc ô an ninh mà Mỹ luôn đề cao đã cho thấy nhiều lỗ hổng, chỉ tạo ra vấn đề chứ không ngăn chặn được. Hiện Mỹ buộc phải kêu gọi các nước khác, thậm chí cả Trung Quốc giúp họ đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói trong một tuyên bố riêng rẽ ngày 14/3.