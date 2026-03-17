Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, trong cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 17/3, Ngoại trưởng Iran Araghchi khẳng định chính những hành động quân sự do Mỹ và Israel thực hiện đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng “về giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz”.

“Mọi quốc gia và tổ chức quốc tế quan tâm đến hòa bình và an ninh phải có trách nhiệm và kiên quyết lên án tội ác của Mỹ và Israel cũng như yêu cầu hai quốc gia trên chấm dứt các hoạt động quân sự chống lại người dân Iran”, ông Araghchi nói.

Kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích chung vào Iran cuối tháng trước, chính quyền Tehran đã cho phong tỏa eo biển Hormuz, khiến nhiều tàu hàng, gồm cả các tàu chở dầu không dám đi qua khu vực này vì lo ngại trở thành mục tiêu bị nhắm đến.

Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã khiến giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh. Theo cập nhật mới nhất của chuyên trang Oilprice ngày 17/3, giá dầu thô Brent đang ở mốc 103,60 USD/thùng, tăng hơn 1,3 lần so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra.

Iran bác tin lãnh tụ tối cao ở Nga

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali ngày 17/3 đã bác bỏ thông tin cho rằng tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đang có mặt ở Nga.

“Thông tin về việc chuyển Lãnh tụ tối cao Khamenei đến Nga để điều trị y tế là đòn tâm lý chiến. Lãnh đạo Iran không cần tháo chạy hay lẩn trốn bên trong các hầm ngầm. Vị trí của Lãnh tụ tối cao Iran là trên đường phố cùng người dân”, hãng thông tấn TASS trích dẫn bài đăng của ông Jalali trên mạng xã hội X.

Trước đó, một số trang tin như Chosun của Hàn Quốc hay Kyiv Post của Ukraine đã đăng tải thông tin rằng Tehran dường như đã bí mật chuyển tân Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei đến Nga “để điều trị, sau khi ông bị thương vì các cuộc tấn công của Israel trong ngày đầu xung đột”.