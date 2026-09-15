Nổi tiếng mạng xã hội

Dẫn theo người bạn, anh Trần Trọng Tân (SN 1994, An Giang) đến thăm vườn nho đang nổi tiếng trên mạng xã hội nằm ở dưới chân Núi Cấm thuộc xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.

Tân cho biết, sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, vườn nho xanh mướt, lúc lỉu những chùm quả kích thước lớn khiến anh tò mò, muốn đến trải nghiệm. Tại vườn, Tân ấn tượng khi chủ vườn giới thiệu đây là giống nho rừng.

“Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc trực tiếp với cây nho rừng. Trước đây, tôi chỉ thấy người ta bày bán các chùm quả nho rừng ở lề đường nên không hình dung được chúng như thế nào.

Trọng Tân ấn tượng khi thấy những chùm nho rừng lúc lỉu trên đầu. Ảnh: Trọng Tân

Vườn nho rất sai quả. Từ trên giàn, các chùm nho to hơn đầu người màu xanh, tím đậm treo xuống lúc lỉu trông rất thích mắt. Tại vườn, tôi cũng được trải nghiệm miễn phí mật nho rừng cho vị ngọt, thơm đặc trưng”, Tân chia sẻ.

Đến tham quan vườn nho, Vũ Thanh (SN 1994, xã Vĩnh Thạnh trung, An Giang) cũng ấn tượng mạnh với những chùm nho to, nặng đến 4-5kg. Tuy nhiên, vì vườn không bán quả nên anh không được trải nghiệm thú vui hái nho.

Vũ Thanh cho biết, tại vườn anh được tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm mật nho rừng miễn phí. Ảnh: Vũ Thanh

Vườn nho rừng nói trên thuộc sở hữu của anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1972, tên thường gọi là Tư Hùng, xã Núi Cấm, An Giang). Tại địa phương, anh Hùng mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm, đưa khách tham quan Núi Cấm.

Anh cho biết, vườn nho rừng được hình thành một cách bất đắc dĩ sau những sự cố không mong muốn của mình cách đây ít năm. Anh cũng bất ngờ khi khu vườn được nhiều người chú ý, đến tham quan.

Vườn nho được anh Hùng trồng cách đây 4 năm. Ảnh: Dương Việt Anh

Vườn nho rừng "bất đắc dĩ"

Trước đây, anh Hùng thường cùng bạn vào rừng hái quả nho rừng đem về ủ lên men hoặc ngâm rượu. Thấy loại thức uống này ngon, có tác dụng tốt cho sức khỏe, anh bứng 2 dây nho rừng con về trồng.

Anh làm giàn, cho dây nho phủ trên hầm nuôi cua để vừa tạo bóng mát vừa có trái nho ngâm rượu. Sau khi nuôi cua không hiệu quả, anh cải tạo vườn, chuyển sang trồng mít Thái. Tuy nhiên, sau ít năm, vườn mít lại rơi vào cảnh được mùa, mất giá.

Vườn nho sai trái với những chùm quả lớn, nặng 4-5kg. Ảnh: Dương Việt Anh

Anh kể: “Tôi chán nản, nhổ hết mít trong vườn. Cách đây 4 năm, thấy cây nho rừng ít sâu bệnh, không tốn nhiều công chăm sóc vẫn cho quả tốt, tôi vào rừng tìm cây giống đem về trồng hết trên diện tích đất vừa nhổ mít.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ trồng nho rừng để lấy trái ủ lên men hoặc bán quả, giúp gia đình có thêm đồng ra đồng vào. Tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc trồng nho rừng để kinh doanh hay làm du dịch.

Gần đây, trong một dịp đám tiệc, tôi lấy rượu ngâm nho rừng đãi bạn bè. Không ngờ, mọi người khen ngon, hỏi thăm.

Anh Hùng mở cửa, đón khách đến tham quan vườn, trải nghiệm mật nho rừng miễn phí mỗi ngày. Ảnh: Dương Việt Anh

Khi biết tôi có vườn nho rừng đang vào mùa cho trái, mọi người đến xem rồi quay phim, chụp ảnh đăng lên mạng. Từ đó, vườn nho được nhiều người biết, đến tham quan nhiều hơn”.

Hiện nay, anh Hùng có vườn rộng 3.000m2 với hơn 100 dây nho phát triển xanh tốt. Sau khi vườn nho được nhiều người biết đến, anh mở cửa đón khách tham quan miễn phí.

Tại vườn, khách chỉ được tham quan, chụp ảnh, không hái nho. Theo anh Hùng, nho rừng không thích hợp cho việc ăn trực tiếp vì chua, chát, ăn nhiều có thể khiến lưỡi, cuống họng có cảm giác ngứa.

Anh Hùng cho biết, sắp tới sẽ nhân giống, chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc nho rừng cho người có nhu cầu. Ảnh: Dương Việt Anh

“Hiện, giá nho hái trực tiếp từ rừng về được người dân bán với giá 30.000 - 40.000 đồng/kg. Nhưng tại vườn, tôi không bán nho trái. Tất cả nho chín đều được sử dụng làm mật nho.

Tôi ủ nho thủ công theo tỷ lệ 4kg nho rừng tươi với 0,5kg đường phèn để thu về khoảng 2 lít mật nho. Khách đến thăm vườn có thể trải nghiệm thử loại mật nho này.

Nếu thấy hợp vị, khách có thể mua ủng hộ các chai mật nho rừng dung tích 0,5 lít với giá 150.000 đồng/chai. Sắp tới, tôi cũng sẽ nhân giống, chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc nho rừng cho người có nhu cầu”.