Ngày 2/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đứng trước ô tô dừng ngược chiều tại khu vực ngã ba Quốc lộ 2A - đường gom cao tốc Nội Bài - Lào Cai (xã Nội Bài, Hà Nội), có hành vi đánh tài xế xe máy.

Hình ảnh người đàn ông hành hung tài xế xe máy. Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh trong clip cho thấy sự việc xảy ra vào khoảng 17h15 ngày 31/3. Thời điểm này, camera hành trình gắn trên ô tô ghi lại cảnh một người đàn ông đứng trước ô tô con mang BKS Hà Nội, đang dừng ngược chiều trên Quốc lộ 2A, đồng thời lớn tiếng và hành hung người đi xe máy.

Ô tô con đang dừng ngược chiều tại ngã ba Quốc lộ 2 - đường gom cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh chụp màn hình

Theo chủ nhân đoạn clip, nguyên nhân sự việc có thể do tài xế ô tô con muốn đi ngược chiều để vào đường gom cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhưng tài xế xe máy không nhường đường nên xảy ra to tiếng.

Liên quan đến đoạn clip trên, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết đơn vị đã tiếp nhận phản ánh vụ việc đồng thời cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã Nội Bài để xác minh.

“Sau khi lực lượng chức năng mời các bên liên quan lên làm việc, nguyên nhân và diễn biến sự việc sẽ được làm rõ và thông tin tới cơ quan báo chí”, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 15 cho biết.