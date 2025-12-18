Năm nay, thương hiệu mang đến một góc nhìn đầy cảm hứng: Tết không chỉ gói gọn trong những phong tục quen thuộc, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người cùng chung tay “dệt” nên không khí lễ hội bằng sự sáng tạo và niềm vui rất riêng của mình. Lấy cảm hứng từ nét đẹp độc đáo của văn hóa dệt may các dân tộc Việt Nam, chiến dịch tôn vinh từng cá nhân như một “sợi chỉ” quý giá - khi đan cài cùng nhau sẽ tạo nên một bức tranh Tết rực rỡ, đa sắc và trọn vẹn.

Tâm điểm của chiến dịch là tinh thần đồng sáng tạo đầy hứng khởi, nơi mọi khoảng cách thế hệ được xóa nhòa. Coca-Cola tin rằng điều diệu kỳ của Tết nằm ở sự giao thoa: khi những giá trị truyền thống của ông bà, cha mẹ hòa quyện cùng tinh thần năng động, hiện đại của người trẻ, Tết sẽ được khoác lên mình một diện mạo mới. Tinh thần này được thể hiện sinh động qua phim Tết sắp ra mắt của chiến dịch, nơi công nghệ AI đóng vai trò như một “chất xúc tác” sáng tạo, giúp kể lại câu chuyện sum vầy quen thuộc theo cách hiện đại, để mọi người cùng nhau “dệt” nên những ký ức Tết đầy ý nghĩa.

Tinh thần “Dệt Nên Tết Mới” nổi bật trên bao bì Tết rực rỡ với hình ảnh biểu tượng Cánh Én Vàng mùa xuân, cùng hoa đào, hoa mai, xu vàng và bao lì xì xuất hiện tinh tế như lời chúc An - Tài - Lộc gửi tới mọi nhà

Hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ, trong thời gian tới, Coca-Cola sẽ triển khai chuỗi hoạt động tương tác hấp dẫn trên nền tảng số, xoay quanh những vật phẩm Tết được làm mới đầy sáng tạo. Từ dây pháo cách điệu, bao lì xì trao gửi tâm ý, đến chiếc khăn bàn được dệt riêng cho bàn tiệc Tết giao thoa ẩm thực, mỗi món quà độc bản từ thương hiệu đều mở ra không gian để người dùng thỏa sức sáng tạo, cùng nhau “dệt” nên một mùa Tết tràn đầy hứng khởi.

Nhằm nhân đôi niềm vui đầu năm, Coca-Cola đồng thời triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt “Mở thùng Tết - Săn quà đỉnh”, với 10 cơ hội trúng điện thoại iPhone 17 mỗi ngày, cùng hàng ngàn giải thưởng giá trị khác. Chương trình diễn ra từ ngày 1/12/2025 đến hết ngày 22/2/2026, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho người tiêu dùng trong dịp Tết.

Song song đó, Coca-Cola Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững cùng cộng đồng. Trong năm nay, Quỹ Coca-Cola Foundation toàn cầu phối hợp cùng Coca-Cola Việt Nam sẽ hỗ trợ khoản viện trợ tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng, thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tổ chức CARE Việt Nam, nhằm giúp người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão lũ sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống, kết hợp cùng các hoạt động hỗ trợ hiện vật thiết thực.

Bên cạnh đó, chương trình “Chợ Tết 0 Đồng” giàu tính nhân văn cũng sẽ tiếp tục được triển khai sang năm thứ tư, mang đến một cái Tết no ấm, đủ đầy cho hàng nghìn gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ về tầm nhìn của chiến dịch, đại diện Coca-Cola Việt Nam cho biết: “Chiến dịch Tết năm nay là minh chứng cho việc các hoạt động và công nghệ hiện đại hoàn toàn có thể song hành để tôn vinh những giá trị văn hoá đích thực. Với vai trò là cầu nối, chúng tôi mong muốn khơi dậy cảm hứng để mọi người cùng nhau thổi làn gió mới vào những nghi thức truyền thống, cho một mùa Tết rộn ràng và gắn kết”.

Thúy Ngà