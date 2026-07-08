Trong một thông điệp mới đăng tải hôm nay (8/7) trên mạng xã hội X, Bộ Nội vụ Bahrain kêu gọi người dân “giữ bình tĩnh và di chuyển đến nơi an toàn gần nhất” giữa lúc còi báo động vang rền khắp các thành phố của nước này.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công của Iran vào Farwaniya, Kuwait. Ảnh: THX

Cùng ngày, quân đội Kuwait cho biết các hệ thống phòng không của nước này đang đáp trả “các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) thù địch”, đồng thời yêu cầu người dân tuân thủ các hướng dẫn an toàn.

Nhà chức trách Kuwait lưu ý người dân có thể nghe thấy các tiếng nổ khi hệ thống phòng không địa phương đánh chặn các cuộc tấn công.

Đài truyền hình nhà nước IRIB trích dẫn thông cáo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho hay các lực lượng không quân và hải quân của họ đã nhắm mục tiêu vào 85 cơ sở quân sự trọng yếu của Mỹ ở Bahrain và Kuwait “để đáp trả các hành động gây hấn của Mỹ” trước đó trong ngày 8/7. IRGC cũng khẳng định đã bắn hạ một UAV MQ-9 tân tiến, trị giá tới 30 triệu USD của Mỹ.

Phía Mỹ hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận hay xác thực các thông tin trên.

Quân đội Mỹ công bố các hình ảnh về đợt tấn công mới nhằm vào các mục tiêu thuộc Iran. Video: CENTCOM

Theo hãng tin CNN, diễn biến xảy ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã hoàn thành một đợt tấn công mới vào hơn 80 mục tiêu thuộc Iran cũng như tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với việc bán dầu mỏ của quốc gia Hồi giáo để trả đũa các lực lượng Tehran phóng tên lửa vào 3 tàu ở eo biển Hormuz. Một quan chức Mỹ nói với hãng thông tấn Axios rằng các cuộc tấn công mới “có quy mô và sức mạnh lớn hơn gấp 4 - 5 lần” so với đợt bắn phá trước đó 10 ngày.

Iran sau đó cảnh báo đáp sẽ trả mạnh mẽ đợt tấn công mới của Mỹ, đồng thời phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài về việc quản lý eo biển Hormuz.

Kể từ khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2 năm nay, Iran đã nhiều lần tập kích các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông, bao gồm cả ở Bahrain và Kuwait. Bahrain là nơi đặt căn cứ của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, lực lượng phụ trách tuần tra Vịnh Ba Tư, Biển Đỏ và Biển Ảrập, trong khi Kuwait tiếp nhận quân đồn trú Mỹ ở căn cứ không quân Ali Al Salem, Trại Arifjan và Trại Buehring.