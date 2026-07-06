Hãng tin CNN dẫn lời ông Katz hôm nay (6/7) tuyên bố: “Israel đã loại bỏ Đại giáo chủ Ali Khamenei vì đã khởi xướng và lãnh đạo kế hoạch tiêu diệt Israel ở Iran cũng như trên khắp khu vực”.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz. Ảnh: EPA

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, các chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran “đã loại bỏ những mối đe dọa hiện hữu trước mắt đối với Israel và làm suy yếu nghiêm trọng các khả năng chiến lược của Iran”.

Ông Katz cũng cảnh báo bất kỳ nhà lãnh đạo Iran nào “cố gắng thúc đẩy những kế hoạch tiêu diệt Israel sẽ bị ngăn chặn”.

Theo báo Times of Israel, ông Katz có các phát biểu trên sau khi truyền thông khu vực đưa tin nhiều người Iran đã kêu gọi trả thù khi xe chở linh cữu của cố Lãnh tụ tối cao Khamenei và những người thân của ông thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel ngày 28/2, di chuyển qua các đường phố của thủ đô Tehran trên đường đến sân bay quốc tế Mehrabad.

Đám đông người đưa tang vây quay chiếc xe chở linh cữu của cố Lãnh tụ tối cao Khamenei và những người thân trong gia đình ông ở Tehran. Ảnh: WANA

Trong khi một số người đưa tang than khóc và cố chạm tay vào xe chở linh cữu để bày tỏ sự tiếc thương cũng như cầu phúc, số khác mang theo các biểu ngữ kêu gọi loại bỏ cả Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để trả thù.

Trước đó, Tướng Amir Hatami, Tổng tư lệnh quân đội Iran hôm 5/7 tuyên bố nước này sẽ truy bắt và khiến những đối tượng chịu trách nhiệm về vụ hạ sát ông Khamenei “phải trả giá”.

Ông Hatami nhấn mạnh cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã vạch ra “con đường phẩm giá, độc lập và niềm tự hào dân tộc của Iran”, đồng thời khẳng định các lực lượng vũ trang nước này sẽ tiếp tục con đường đó dưới sự dẫn dắt của tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei “với quyết tâm, nghị lực và không chút do dự”.