Một đám cháy bùng phát trên tàu ngoài khơi. Ảnh: Anadolu

Một quan chức Mỹ cho biết 2 tàu trên bị hư hại đáng kể nhưng không có thương vong. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa bình luận gì về thông tin trên.

Theo hai quan chức Washington khác, Mỹ có khả năng sẽ trả đũa bằng các cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu Iran sau vụ việc trên.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Trung tâm Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) sáng 7/7 cho hay một tàu chở dầu đã bị trúng đạn ngoài khơi bờ biển Oman và gặp hỏa hoạn.

UKMTO cho biết thêm: "Một tàu chở dầu đã bị một vật thể không xác định bắn trúng vào mạn trái khi đang di chuyển về phía nam, cách Limah, Oman khoảng 15km về phía đông. Khi bị tấn công, tàu đang ở cửa eo biển Hormuz, ở đoạn Vịnh Oman".

Diễn biến mới xảy ra sau khi các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran kết thúc vào tuần trước mà không cho thấy bất kỳ dấu hiệu công khai nào về tiến triển hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Điều này xảy ra bất chấp lệnh ngừng bắn 60 ngày nhằm tạo không gian cho ngoại giao sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran, hành động đã châm ngòi cho xung đột.

Trong một diễn biến có liên quan tới eo biển Hormuz, một quan chức Mỹ nói chính quyền của Tổng thống Donald Trump tin an ninh ở tuyến đường thủy quan trọng này sẽ là một trong những chủ đề được các nhà lãnh đạo NATO thảo luận tại cuộc họp thượng đỉnh của khối ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này.

Theo quan chức nói trên, một số đồng minh NATO tỏ ý sẵn lòng đóng góp vào các nỗ lực an ninh hàng hải, nhưng lập luận rằng nhiều nước “không có đủ tàu thuyền hoặc tài sản cần thiết để đóng góp vào một nỗ lực có ý nghĩa".

Quan chức trên nói thêm thông điệp rộng hơn của Mỹ gửi đến các đồng minh vẫn là tập trung vào việc tăng chi tiêu quốc phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.