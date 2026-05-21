Câu chuyện về Cốm Mộc Thủy là minh chứng công nghệ không làm mất đi cái hồn của truyền thống; trái lại, nó là nhịp cầu đưa thức quà đặc sản của Thủ đô vươn tầm thế giới.

Từ gánh hàng rong đến thương hiệu đặc sản giữa lòng phố cổ

Phố Hàng Thiếc từ bao đời nay vẫn vẳng tiếng búa nện trên đe sắt từ các cửa hàng đồ kim khí. Ba năm trở lại đây, căn nhà số 62 bỗng thoảng đưa hương lá sen thơm dịu cùng vị cốm mới ngọt lành. Đó là nơi anh Toàn - một người đang có sự nghiệp kinh doanh vững chãi - đã chọn cho mình một hành trình mới ngược dòng: đưa thức quà cốm Mễ Trì, một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở nên nổi bật giữa lòng Thủ đô.

Anh Toàn nhớ lại khoảnh khắc phải lòng thức quà ấy thật tình cờ: "Có lần, nhìn đôi quang gánh của bà hàng cốm đặt trước cửa nhà mình, du khách thập phương cứ thế quây quanh, tôi chợt tự hỏi: Tại sao một thức quà tinh tế nhường này cứ mãi phải là món ăn rong nơi góc phố? Tôi muốn cốm phải có một 'địa chỉ' đàng hoàng, một thương hiệu chuyên nghiệp để khách quốc tế có thể trao trọn niềm tin.”

Chỉ sau 2 ngày bàn tính với gia đình, thương hiệu Cốm Mộc Thủy đã ra đời. "Mộc" là cái chân phương, mộc mạc nguyên bản của di sản cốm Mễ Trì; "Thủy" là bồi đắp, là dòng chảy bền bỉ và vươn xa. Sự kết hợp hài hòa ấy vừa gợi nét thanh tao, vừa chứa đựng khát vọng của một người trẻ nặng lòng với những giá trị truyền thống.

Gìn giữ "ngọc thực" trong nhịp đời hối hả

Cốm vốn được ví là "hạt ngọc của trời", là tinh túy từ những bông lúa non vẫn còn thơm mùi sữa mẹ. Thế nhưng, cái khó của người làm cốm không chỉ nằm ở công đoạn thủ công tỉ mỉ, mà còn ở những yêu cầu khắt khe trong vận hành và bảo quản. Cốm và các thức quà từ cốm thường có thời hạn rất ngắn, lại vô cùng nhạy cảm với nhiệt độ, độ ẩm.

"Trước đây, việc quản lý đơn hàng hoàn toàn phụ thuộc vào trí nhớ và sổ tay. Với một món hàng tươi như cốm, nếu không kiểm soát được số lượng và lịch hẹn giao hàng chính xác, kế hoạch sản xuất sẽ bị lệch, dẫn đến lãng phí nguyên liệu hoặc lỡ hẹn với khách phương xa", anh Toàn chia sẻ về những trăn trở ngày đầu khởi nghiệp.

Khi Mộc Thủy không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước mà còn đón những đoàn khách từ Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc... nhu cầu về một quy trình vận hành chuyên nghiệp và minh bạch trong thanh toán trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Công nghệ: Dòng “thủy" nuôi dưỡng nét "mộc"

Vốn là người nhạy bén với công nghệ, anh Toàn đã chọn Sổ Bán hàng ngay từ ngày đầu để "số hóa" gánh hàng của mình. Với anh, công nghệ không phải là điều gì xa xỉ, mà là công cụ để giải phóng sức lao động. Từ khi áp dụng giải pháp tích hợp từ Ngân hàng Hong Leong Việt Nam (HLB) và Sổ Bán hàng, quy trình vận hành tại 62 Hàng Thiếc đã thực sự có những bước chuyển mình rõ rệt.

Nhờ tính năng theo dõi tồn kho và lịch hẹn giao hàng theo thời gian thực ngay trên ứng dụng, anh Toàn đã có thể chủ động điều chỉnh lượng cốm sản xuất trong ngày khớp với nhu cầu thực tế, đảm bảo mỗi gói cốm đến tay khách hàng luôn là mẻ mới nhất. Hơn thế nữa, sự minh bạch tài chính cũng được củng cố nhờ tính năng thông báo tiền về tức thì qua tài khoản HLB. Điều này không chỉ giúp việc đối soát mỗi cuối ngày trở nên nhẹ nhàng hơn, mà còn tạo dựng niềm tin cho các đoàn khách du lịch quốc tế khi trải nghiệm thanh toán quét mã QR nhanh gọn và hiện đại tại cửa hàng.

"Dùng phần mềm quản lý này giúp việc bán hàng chuyên nghiệp hơn hẳn. Khách hàng cũng cảm thấy thuận tiện và tin tưởng hơn. Hiệu quả này thực sự vượt xa những gì tôi hình dung ban đầu", anh Toàn nói.

Khi di sản được tiếp sức bởi tư duy hiện đại

Nhìn vào sự phát triển của Cốm Mộc Thủy, ông Fred Lim - Giám đốc Thương mại hóa Kỹ thuật số của Ngân hàng Hong Leong Berhad nhận định: "Mộc Thủy không chỉ là một khách hàng, mà là minh chứng cho sứ mệnh mà HLB đang theo đuổi. Chúng tôi không dừng lại ở việc cung cấp một công cụ thanh toán, mà mang đến một giải pháp đồng hành toàn diện, giúp những di sản quốc gia như cốm Mễ Trì tìm thấy vị thế mới trong nền kinh tế số. Khi giúp các hộ kinh doanh tự tin làm chủ công nghệ, chúng tôi đang cùng họ xây dựng một nền tảng tài chính bền vững để di sản không chỉ được bảo tồn mà còn đưa bản sắc Việt vươn tầm."

Giờ đây, những gói cốm Mộc Thủy xanh mướt, gói trong lá sen thơm nồng, không chỉ dừng lại ở giữa lòng phố cổ mà đã theo chân du khách đi khắp thế giới. Thành công của anh Toàn là lời khích lệ cho những người làm nghề truyền thống khác: Đừng ngại "thay lớp áo mới" chuyên nghiệp hơn. Bởi công nghệ chính là dòng “thủy”, là nước cần thiết để nuôi dưỡng và đưa nét “mộc” nguyên bản vươn xa hơn, bền bỉ hơn cùng thời gian.