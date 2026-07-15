Bé trai 46 tháng tuổi được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Cần Thơ vào buổi tối muộn trong tình trạng đau đầu dữ dội, nôn, tay chân lạnh.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Trọng Nghĩa, Khoa Cấp cứu, ngày 15/7 cho biết huyết áp bé lúc này lên đến 150/100 mmHg (mức tăng huyết áp rất nặng ở trẻ em), kèm nhịp tim chậm và nhịp thở chậm.

Bệnh nhi được đưa đến cấp cứu, bác sĩ ghi nhận huyết áp của trẻ tăng vọt lên 150/100 mmHg - mức rất cao so với tuổi nhỏ. Ảnh: Phạm Hải

Khai thác bệnh sử và xác định loại thuốc đã sử dụng, các bác sĩ nghĩ nhiều đến ngộ độc Naphazoline, một hoạt chất co mạch mạnh thường có trong các thuốc nhỏ mũi dành cho người lớn.

Sau 1 ngày điều trị cấp cứu, theo dõi, tình trạng của bé cải thiện rõ rệt, huyết áp trở về mức bình thường, các triệu chứng đau đầu, nôn ói và lạnh tay chân đều hết.

Vì sao thuốc nhỏ mũi của người lớn có thể nguy hiểm với trẻ nhỏ?

Bác sĩ Nghĩa cho biết hiện nay, nhiều thuốc nhỏ mũi dành cho người lớn chứa các hoạt chất co mạch như Naphazoline, Xylometazoline và Oxymetazoline. Các thuốc này giúp giảm nghẹt mũi nhanh nhưng vẫn có thể hấp thu vào máu.

Đặc biệt, Naphazoline chống chỉ định cho trẻ dưới 12 tuổi. Do cơ thể trẻ nhỏ có cân nặng thấp, hệ thần kinh và tim mạch còn rất nhạy cảm nên chỉ một lượng thuốc không phù hợp cũng có thể gây ngộ độc với các biểu hiện như: Tăng huyết áp đột ngột, đau đầu, nôn ói, tay chân lạnh, vã mồ hôi, rối loạn nhịp tim, buồn ngủ nhiều, lơ mơ, co giật hay rối loạn hô hấp.

"Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, trẻ có thể gặp những biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng", bác sĩ Nghĩa cho biết.

Bác sĩ lưu ý khi trẻ nghẹt mũi, ưu tiên vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý 0,9%; chỉ sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Đồng thời, gia đình không tự ý dùng thuốc của người lớn cho trẻ, kể cả thuốc cảm, thuốc ho, thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng sinh, thuốc dị ứng, thuốc nhỏ mắt hay thuốc xịt mũi...