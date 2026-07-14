Ông Đ.V.C 45 tuổi (ở Bắc Ninh) đang khỏe mạnh bất ngờ sốt cao, đau đầu, buồn nôn rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng rối loạn ý thức. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não nghi do nhiễm liên cầu lợn và đang được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Theo người nhà, trước đó ông C. ăn tiết canh lợn. Hai ngày sau, ông xuất hiện sốt, đau đầu, buồn nôn. Các triệu chứng diễn tiến rất nhanh, người bệnh trở nên rối loạn ý thức, lơ mơ, kích thích, được đưa đến cơ sở y tế gần nhà. Do tình trạng nặng, bệnh nhân được chuyển tuyến.

Thạc sĩ Phan Văn Mạnh - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, khi nhập viện, ông C. trong tình trạng giảm ý thức, kèm dấu hiệu điển hình của viêm màng não cấp. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não, theo dõi doi liên cầu lợn.

Ông C. đang được điều trị tích cực. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Mạnh, ở những trường hợp viêm màng não cấp có rối loạn ý thức, biến chứng đáng lo ngại nhất là phù não. Đây là tình trạng có thể làm tăng nhanh áp lực nội sọ, gây tổn thương não nghiêm trọng, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau khi vào viện, ông được đặt ống nội khí quản, thở máy, kháng sinh và triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực nhằm kiểm soát phù não.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng nam bệnh nhân cải thiện, rút ống nội khí quản. Sau đó, ông được chuyển lên Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Mạnh cho biết, liên cầu lợn là căn nguyên hàng đầu gây viêm màng não người lớn ở Việt Nam. Ngoài viêm màng não, vi khuẩn này có thể gây nhiễm khuẩn huyết với các biểu hiện nặng như ban xuất huyết, rối loạn đông máu, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Do đó, người dân tuyệt đối không ăn tiết canh hoặc các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, buồn nôn sau khi ăn tiết canh hoặc tiếp xúc với lợn bệnh, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

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