Ngày 15/7, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), cho biết các bác sĩ vừa cứu sống một bé trai 11 tuổi bị kéo đâm xuyên hộp sọ, gây xuất huyết não nặng sau mâu thuẫn với bạn học.

Bệnh nhi P.H.T. (11 tuổi, ngụ Tây Ninh) được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng hôn mê sau khi sơ cứu tại bệnh viện địa phương.

Theo người nhà, khi đang ở trường, T. cãi vã với một bạn cùng lớp và bị bạn dùng cây kéo nhọn mang theo trong cặp đâm vào vùng đầu, đồng thời bị đấm vào ngực. Sau tai nạn, trẻ vẫn tỉnh táo, chỉ chảy máu ở đầu nên được giáo viên đưa đến trạm y tế khâu vết thương.

Bệnh nhi đang được cấp cứu. Ảnh: BSCC.

Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau khi về nhà, T. bắt đầu mệt, nôn nhiều, dần rơi vào tình trạng lơ mơ, co giật và tím tái. Gia đình lập tức đưa trẻ đến bệnh viện địa phương. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy bệnh nhi bị xuất huyết não và vết thương hở vùng sọ nên phải đặt ống thở, cấp cứu ban đầu rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Khi nhập viện, bệnh nhi hôn mê, phải thở máy. Các bác sĩ xác định trẻ bị xuất huyết não nặng, máu tràn vào não thất, phù não và có nhiều mảnh xương sọ gãy lún cắm sâu vào nhu mô não.

Trong ca phẫu thuật cấp cứu, các bác sĩ lấy khoảng 80g máu tụ trong sọ, đồng thời loại bỏ các mảnh xương vỡ, xử lý tổn thương não và đặt dẫn lưu để giảm áp lực trong não.

Sau mổ, bệnh nhi tiếp tục được điều trị hồi sức tích cực, kiểm soát phù não, chống co giật và điều trị nhiễm trùng. Sau gần một tháng, tình trạng của trẻ cải thiện rõ rệt, dần tỉnh táo, cai được máy thở, rút các ống dẫn lưu và bắt đầu tập phục hồi chức năng.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh và thầy cô cần giáo dục trẻ kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, tránh sử dụng bạo lực khi xung đột với bạn bè. Cha mẹ cũng nên thường xuyên kiểm tra cặp sách của con để phát hiện các vật sắc nhọn hoặc vật dụng nguy hiểm mà trẻ có thể mang đến trường.

Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi tâm lý, hành vi của học sinh, kịp thời phát hiện và giải quyết những mâu thuẫn nhỏ trước khi dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

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