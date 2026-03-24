Mất tích bí ẩn

Những ngày qua, sau khi con đăng tin tìm kiếm người thân thất lạc trên các hội, nhóm mạng xã hội, bà Trần Thị Quang (SN 1958, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu cũ, nay là thôn Thanh Thượng, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An) luôn hồi hộp, mong ngóng thông tin.

Suốt 9 năm qua, bà không lúc nào nguôi nỗi nhớ người con trai tên Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994). Anh Tuấn được gia đình xác định mất tích một cách bí ẩn trong thời gian xuất khẩu lao động tại Nhật Bản năm 2017.

Chị Nguyễn Thị Lý (SN 1984, con gái thứ ba của bà Quang, chị gái anh Tuấn) cho biết, Tuấn sinh ra trong gia đình có 8 chị em. Trước khi sang Nhật Bản làm việc, Tuấn từng làm việc tại Trung Quốc 2 năm.

Anh Tuấn trước khi mất tích bí ẩn

Trong thời gian này, anh Tuấn vẫn thường xuyên liên lạc với người nhà. Dịp nghỉ phép, lễ, Tết, anh cũng về nước thăm gia đình.

Sau 2 năm làm việc tại Trung Quốc, anh Tuấn về nước và có nguyện vọng sang Nhật Bản làm việc. Thời điểm này, gia đình bà Quang có con gái tên Nguyễn Thị Xuân (SN 1989) đang làm việc tại Nhật Bản.

Vì vậy, gia đình đồng ý cho anh Tuấn xuất ngoại. Năm 2016, gia đình bà Quang vay mượn tiền để làm hồ sơ, thủ tục cho con trai sang Nhật Bản. Tại đây, anh Tuấn làm việc trong một công ty thực phẩm ở tỉnh Kanagawa.

Thế nhưng khoảng tháng 6/2017, anh Tuấn nhiều lần ngỏ lời muốn trở về nước. Nghe tin, gia đình khuyên can, mong muốn anh ở lại, cố gắng làm việc thêm một thời gian.

Chị Lý kể: “Tháng 11/2017, Tuấn lại nói không muốn làm việc tại Nhật Bản nữa. Em liên tục nói muốn được về nước. Thấy vậy gia đình đồng ý, khuyên em trở về.

Sau đó, em được Xuân đưa ra sân bay Haneda (Tokyo, Nhật Bản) để về nước. Thế nhưng kể từ thời điểm đó, gia đình bất ngờ mất liên lạc hoàn toàn với em. Cho đến nay đã 9 năm trôi qua, gia đình vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về Tuấn”.

Mẹ già mong ngóng

Bất ngờ mất liên lạc hoàn toàn với Tuấn, gia đình bà Quang lo lắng tìm mọi cách nghe ngóng thông tin về anh.

Gia đình cũng liên lạc, trao đổi với những người quen biết, ở cùng phòng trọ với anh Tuấn tại Nhật Bản. Tuy nhiên, những người này đều nói anh Tuấn đã về nước và không thể liên lạc với anh.

Em trai bỗng nhiên mất tích ở xứ người, gia đình chị Lý nhiều lần đăng thông tin tìm kiếm trên báo chí trong nước và Nhật Bản. Chị cũng lan tỏa câu chuyện của gia đình trên mạng xã hội tại nước này với hy vọng có được thông tin về em trai.

Theo chị Lý, anh Tuấn cao khoảng 1,7m, hay cười, thời điểm mất tích Tuấn để tóc xoăn. Trước khi xuất khẩu lao động cũng như lúc làm việc tại Nhật Bản, Tuấn chưa có bạn gái.

Dù đã nhiều lần đăng thông tin tìm người, nhiều năm trôi qua, gia đình chị Lý vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào về em trai.

Con mất tích, bà Quang đau lòng, sống trong buồn khổ. Không lúc nào bà thôi nhớ mong, trông ngóng tin con. Vì quá thương nhớ anh Tuấn, gia đình làm mọi cách để tìm tung tích anh, thậm chí đặt niềm tin vào các biện pháp tâm linh.

Chị Lý tâm sự: “Lúc Tuấn xuất ngoại, bố chúng tôi còn khỏe mạnh. Nay ông mất rồi, mẹ tôi đã già yếu nhưng lúc nào cũng buồn, khóc vì thương nhớ Tuấn.

Bà ngày đêm khấn nguyện, xin cho em khỏe mạnh, an lành. Vì quá thương nhớ Tuấn, ai chỉ gì mẹ cũng tin, cố gắng đến tìm.

Những năm trước, có chuyên gia phong thủy cho biết, có thể Tuấn đang sinh sống ở TP Đà Nẵng. Dù biết sẽ phải tìm em như mò kim đáy bể, chúng tôi cũng lặn lội đến để rồi thất vọng trở về.

Nhớ thương, mong muốn được đoàn tụ với Tuấn trở thành tâm bệnh của mẹ tôi. Chúng tôi rất mong được cộng đồng hỗ trợ, lan tỏa thông tin để tìm được thông tin về em Tuấn”.

Ông Bùi Văn Hoạt, Trưởng thôn Thanh Thượng, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An xác nhận, tại địa phương có trường hợp gia đình ông Nguyễn Hữu Hiệp (chồng bà Trần Thị Quang, xóm 3, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cũ) có người con trai tên Nguyễn Văn Tuấn mất tích đã nhiều năm nay.

Thời gian Tuấn mất tích, gia đình, địa phương có tổ chức tìm kiếm bằng nhiều cách nhưng không có kết quả. Hiện nay, gia đình vẫn tiếp tục tìm kiếm thông tin anh Nguyễn Văn Tuấn.

Ảnh: Gia đình cung cấp

Độc giả có tin tức về anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994) vui lòng gọi về đường dây nóng Báo VietNamNet số điện thoại 0923457788. Độc giả cũng có thể để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với gia đình chị Nguyễn Thị Lý (SN 1984, huyện Quỳnh Lưu cũ, tỉnh Nghệ An qua số điện thoại: 0966237735 hoặc chị Nguyễn Thị Tâm qua số điện thoại: 0964007648.