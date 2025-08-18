Ngày 18/6, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu thành công người phụ nữ vỡ khối thai ngoài tử cung, sự sống chỉ tính bằng phút.

Sau bữa cơm trưa khoảng 1 giờ, chị N.T.N bất ngờ xuất hiện cơn đau dữ dội vùng bụng dưới rốn, vã mồ hôi, người tái nhợt. Khi chị đến Trạm Y tế xã, huyết áp được ghi nhận thấp bất thường.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã kích hoạt quy trình cấp cứu, nhanh chóng tiến hành thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng. Kết quả siêu âm cho thấy hình ảnh khối thai ngoài tử cung bên trái kèm dịch tự do nhiều trong ổ bụng. Xét nghiệm nồng độ Beta HCG cho kết quả cao bất thường: 14.675,5 mIU/mL. Với các dấu hiệu này, bác sĩ nghi ngờ người bệnh bị chảy máu trong do thai ngoài tử cung vỡ.

Bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Một cuộc hội chẩn khẩn giữa các Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc - Sản - Phẫu thuật gây mê cùng Ban Giám đốc đã được tiến hành ngay lập tức. Chẩn đoán cuối cùng được đưa ra là thai ngoài tử cung vỡ, chảy máu ổ bụng nặng và chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu được thực hiện ngay.

Các phẫu thuật viên phát hiện máu ngập ổ bụng, vòi trứng trái có khối thai vỡ đang chảy máu thành tia, lượng máu mất ước tính khoảng 1.800ml - vượt ngưỡng nguy hiểm đe dọa tính mạng. Sau gần một giờ khẩn trương, ca phẫu thuật đã thành công.

Các bác sĩ cắt bỏ khối thai tại loa vòi trứng trái, kiểm soát chảy máu kịp thời và đặc biệt là bảo tồn được buồng trứng, giúp người bệnh giữ lại khả năng sinh sản cũng như chức năng nội tiết.

Hiện tại, người bệnh đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn trở lại bình thường và đang được chăm sóc đặc biệt tại phòng hậu phẫu.

