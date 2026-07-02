Bất ngờ với viện phí

Ngày 20/6, bà T.T.P.H. (66 tuổi, trú xã Bình Hưng, TPHCM) gọi điện cho con trai là anh N.H.A nhưng nói rất khó nghe, liên tục báo ngã khi cố gắng đứng dậy. Cảm thấy mẹ có điều bất thường, anh A. lập tức về nhà thì thấy mẹ méo miệng, yếu liệt nửa người trái, mắt mở khó.

Không chần chừ, anh A. gọi cấp cứu 115. Trong lúc chờ xe đến, anh làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế, để mẹ nằm yên, chuẩn bị căn cước công dân cùng các giấy tờ cần thiết.

Khoảng hơn một giờ sau cuộc gọi đầu tiên, bà H. được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115. Kết quả chụp CT xác định người bệnh bị xuất huyết não do tăng huyết áp - một thể đột quỵ có tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong và để lại di chứng cao.

"Ngay khi vào viện, mẹ tôi được chụp CT, truyền thuốc và theo dõi rất sát. Bác sĩ cũng giải thích mẹ tôi trong tình trạng nghiêm trọng, có nguy cơ hôn mê", anh A. nhớ lại.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, gia đình nộp tạm ứng 3 triệu đồng viện phí. Bà H. được chăm sóc tích cực tại Khoa Cấp cứu trước khi chuyển lên Khoa Điều trị khi tình trạng dần ổn định.

Điều khiến cả gia đình bất ngờ nhất là đến ngày xuất viện, bệnh viện hoàn trả lại 2,7 triệu đồng. Như vậy, toàn bộ quá trình điều trị nội trú, truyền thuốc và chăm sóc chuyên sâu chỉ phát sinh khoảng 300.000 đồng nhờ được bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán.

Bà H. được đưa vào cấp cứu. Ảnh: NHA.

"Tôi thật sự bất ngờ. Nếu không có BHYT, gánh nặng viện phí chắc chắn rất lớn. Điều tôi ấn tượng là khi cấp cứu, bác sĩ không hề hỏi có BHYT hay không mà chỉ cần căn cước công dân, mọi thông tin đã được tích hợp rất thuận tiện", anh A. chia sẻ.

Tính cả chi phí xe cấp cứu 115 là 450.000 đồng, tổng số tiền gia đình bà H. phải chi trong suốt một tuần điều trị đột quỵ chỉ khoảng 750.000 đồng.

Hiện bà H. đã xuất viện, sức khỏe ổn định, nói chuyện lưu loát hơn nhưng vẫn còn yếu nửa người trái và đang tiếp tục tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng.

BHYT như 'tấm khiên bảo vệ'

PGS.TS Nguyễn Huy Thắng - Bệnh viện Nhân dân 115 cho rằng BHYT không chỉ giảm gánh nặng tài chính mà còn tạo điều kiện để người bệnh được điều trị liên tục sau đột quỵ.

Ông kể về một nam bệnh nhân sinh năm 1982 nhập viện trong tình trạng liệt hoàn toàn tay và chân trái. Kết quả chụp CT cho thấy người bệnh bị nhồi máu não diện rộng bán cầu phải do tắc động mạch não giữa phải. Điện tâm đồ sau đó phát hiện bệnh nhân mắc rung nhĩ - yếu tố nguy cơ gây đột quỵ - nhưng trước đó chưa từng được chẩn đoán.

Người bệnh có chỉ định can thiệp lấy huyết khối khẩn cấp. Tuy nhiên, ngay trước khi thực hiện thủ thuật, người nhà cho biết cả gia đình chỉ còn đúng 5 triệu đồng.

"Em gái bệnh nhân cho biết gia đình khó khăn nên anh trai không mua bảo hiểm. Người bệnh chạy xe ôm công nghệ để nuôi con trai 10 tuổi. Trước hoàn cảnh đó, ê-kíp vẫn quyết định can thiệp ngay", vị bác sĩ nói.

Nhờ được cấp cứu và lấy huyết khối kịp thời, đến sáng hôm sau, bệnh nhân đã phục hồi đáng kể khả năng vận động, sức cơ tay chân đạt 4/5.

Sau điều trị, bác sĩ Thắng khuyên bệnh nhân cần tham gia BHYT ngay khi xuất viện. Việc này sẽ giúp người bệnh duy trì điều trị, tái khám định kỳ và giảm đáng kể áp lực tài chính trong suốt quá trình theo dõi.

Theo quy định hiện hành, người bệnh cấp cứu tại bất kỳ cơ sở y tế nào cũng được quỹ BHYT chi trả theo đúng mức hưởng ghi trên thẻ, không phụ thuộc nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Với các trường hợp đột quỵ - một tình trạng cấp cứu, người bệnh được bảo đảm hưởng đầy đủ quyền lợi theo mức hưởng của thẻ BHYT.

Người đàn ông tự cứu mình khi bị đột quỵ nhờ chăm làm một việc Nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và nhanh chóng đến bệnh viện, ông H. đã thoát khỏi nguy cơ tàn phế, thậm chí tử vong do đột quỵ.

Thói quen yêu thích ngày nắng nóng vô tình là ‘ngòi nổ’ kích hoạt cơn đột quỵ Sau nhiều giờ phơi mình dưới trời nắng gắt, việc tắm ngay nước lạnh hoặc vào phòng điều hòa nhiệt độ thấp có thể trở thành tác nhân kích hoạt đột quỵ. Các bác sĩ cảnh báo không nên xem nhẹ cơn đau đầu xuất hiện trong thời tiết nóng.