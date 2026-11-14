Theo EW, con gái của Angelina Jolie và Brad Pitt vừa giới thiệu bộ sưu tập tranh mới nhất tại một phòng trưng bày ở Los Angeles, Mỹ. Trong lời tự bạch của nghệ sĩ, Vivienne giải thích rằng các tác phẩm này tái hiện lại ký ức của cô về khoảng thời gian nằm viện để điều trị chứng rối loạn ăn uống.

Angelina Jolie và Vivienne Jolie. Ảnh: WireImage

Dịp hiếm hoi, Vivienne cởi mở chia sẻ về biến cố sức khỏe gần đây. Nữ họa sĩ 18 tuổi trưng bày các tác phẩm dưới nghệ danh Vivienne Marcheline tại một phòng trưng bày ở Los Angeles và tiết lộ cô đã phải nhập viện điều trị chứng rối loạn ăn uống vào đầu năm nay.

Chính trải nghiệm này đã truyền cảm hứng cho loạt tranh tại triển lãm mang tên "The Tulip Field: A Gallery on Patience of Patients" (Cánh đồng hoa Tulip: Phòng trưng bày về sự kiên nhẫn của những bệnh nhân). Triển lãm vừa diễn ra tại không gian nghệ thuật Forager Crafts ở Los Angeles.

"Giống như nhiều người khác, tôi từng vật lộn với sức khỏe tâm thần. Tôi cũng từng phải chiến đấu với chứng rối loạn ăn uống. Vào đầu năm nay, tôi đã phải nhập viện vì căn bệnh này. Tôi đã từng giận dữ, ốm yếu và vô cùng cô độc", Vivienne viết.

Vivienne đã giới thiệu về triển lãm này trên Instagram vào tháng trước, giải thích rằng cộng đồng tại bệnh viện đã tạo nên một môi trường đầy nâng đỡ và tích cực. "Tuy nhiên, cuối cùng lòng tốt và sự ấm áp của những đứa trẻ cùng đội ngũ nhân viên tại bệnh viện đã phá vỡ bức tường mà tôi dựng lên. Tôi chưa bao giờ cười hay khóc nhiều, chưa bao giờ sống thật và là chính mình đến vậy. Những người bạn nhỏ ở đó đã dạy tôi cách trở nên mạnh mẽ ngay cả khi bản thân yếu đuối nhất. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhưng cũng tuyệt vời nhất trong cuộc đời và tôi đã trở nên tốt hơn nhờ nó", cô chia sẻ.