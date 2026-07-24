Bất ngờ trở về

Chiều 23/7, anh Lê Minh Phúc (SN 1986, xã Phước Long, Cà Mau) vui mừng thông báo, em Võ Thị Ngân (SN 2007, con gái đầu của anh Phúc) đã trở về nhà an toàn. Trước đó, Ngân bất ngờ mất liên lạc hoàn toàn với gia đình sau khi đến cơ quan chức năng làm giấy tờ tùy thân.

Ngày 29/6, anh Phúc và vợ là chị Trần Thị Ngọc Hương (SN 1985) dẫn theo 2 con gái gồm Võ Thị Ngân (SN 2007) và Võ Thị Hằng (SN 2009) đến trụ sở Công an xã Phước Long làm căn cước công dân.

Sau đó, vợ chồng anh ra về trước. Ngân và em gái ở lại để hoàn thiện hồ sơ. Đến trưa, chị Hương chỉ thấy Hằng trở về. Thấy lạ, chị hỏi thì Hằng nói, Ngân được người anh bà con đưa về trước.

Hình ảnh Ngân trước khi rời khỏi nhà rồi mất liên lạc. Ảnh: Gia đình cung cấp

Hằng cho biết, trưa cùng ngày, sau khi làm giấy tờ xong, Ngân than đói nên hai chị em dắt nhau qua đường, vào quán ăn uống. Tại đây, cả hai gặp người anh bà con tên H. khoảng 30 tuổi.

H. nói với Hằng là mình sẽ đưa Ngân về để Hằng chạy xe một mình cho nhẹ. Ngay sau đó, H. chở Ngân đi. Hằng định chạy theo thì xe bất ngờ gặp sự cố, phải đến tiệm sửa chữa gần đó khắc phục rồi mới trở về nhà.

Đợi mãi không thấy con gái trở về, vợ chồng anh Phúc rất lo lắng. Anh chị nhiều lần sử dụng điện thoại liên lạc với Ngân nhưng không được. Vợ chồng anh cũng không liên lạc được với nam thanh niên tên H..

Lo sợ có điều bất trắc, anh Phúc và vợ đến nhà H. để tìm con. Tuy nhiên người nhà của H. cho biết nam thanh niên không có mặt ở nhà và gia đình cũng không liên lạc được với H..

“Trước đây, con gái chưa bao giời rời khỏi nhà như vậy nên chúng tôi rất lo lắng. Sau khi không liên lạc được, gia đình đã đến Công an xã Phước Long để trình báo. Ngay sau đó, đơn vị này đã phát thông báo, hỗ trợ gia đình tìm con”, anh Phúc chia sẻ.

Đi tìm việc làm

Nhiều ngày qua, gia đình anh Phúc sống trong hoang mang, lo lắng. Sau khi trình báo cơ quan chức năng, nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ, anh chị cũng rong ruổi khắp nơi tìm con.

Khoảng 15h ngày 23/7, trong lúc đang buồn bã vì chưa tìm được tung tích con gái, vợ chồng anh Phúc bất ngờ nhìn thấy Ngân đang ở trước cửa nhà. Sự xuất hiện của con gái khiến anh và chị Hương vui mừng đến vỡ òa.

Anh Phúc chia sẻ: “Thông qua báo chí, tôi muốn thông tin việc con gái đã trở về nhà an toàn. Cháu trở về trong tình trạng tinh thần, sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Qua đây, chúng tôi cũng xin được gửi lời cám ơn sâu sắc đến các cơ quan chức năng, cộng đồng đã hỗ trợ gia đình tìm con trong thời gian qua”.

Cũng theo anh Phúc, sau khi Ngân trở về, vợ chồng anh hỏi nguyên nhân con rời đi và không liên lạc với gia đình. Tuy nhiên, Ngân chỉ cho biết mình được người bạn rủ đi tìm việc làm.

Sau khi đọc được thông tin gia đình đang lo lắng, tìm kiếm mình khắp nơi, cô quyết định trở về nhà.

“Bây giờ cháu đã về với gia đình, mọi chuyện đã trở lại bình thường. Chúng tôi rất vui và cởi bỏ được những hoang mang, lo lắng trong nhiều ngày qua.

Vì cháu vừa trở về nên chúng tôi sẽ cho cháu nghỉ ngơi, ổn định tinh thần. Chúng tôi chọn cách không hỏi thêm gì để cháu không hoang mang hay buồn lòng”, anh Phúc cho biết thêm.