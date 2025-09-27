Đoạn video 13 giây ghi lại cảnh ông bố bật khóc trong ngày con gái đi lấy chồng thu hút 1,5 triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Video bố khóc trong ngày con gái đi lấy chồng thu hút 1,5 triệu lượt xem trên TikTok. Nguồn: voixinh

Trong video, ông bố không thể kìm được nước mắt trong giây phút con gái chuẩn bị xuất giá. Dù người thân liên tục vỗ về, ông vẫn mếu máo, mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào.

Video thu hút 90.000 lượt “thả tim” cùng hàng nghìn lượt bình luận quan tâm.

Dân mạng để lại nhiều bình luận về khoảnh khắc xúc động: “Nhìn là biết bố thương con gái cỡ nào”; “Nhà tôi cách nhà chồng 3 phút đi xe máy, chắc khoảng 500m, thế mà hồi tôi cưới, bố mất ngủ 2 đêm. Hễ ai đến hỏi về con gái là bố lại chạy vào nhà ôm mặt khóc. Cách các ông bố thương con lúc nào cũng đặc biệt như vậy”...

Cả bố và con gái đều không cầm được nước mắt trong hôn lễ. Ảnh cắt từ clip

Chia sẻ với PV VietNamNet, Nguyễn Quỳnh Anh (23 tuổi, quê Thanh Hóa) xác nhận đoạn video được ghi lại trong đám cưới của cô, diễn ra ngày 25/9 vừa qua. Người đàn ông bật khóc trong video là bố cô - ông Nguyễn Trường Thứ (52 tuổi).

Quỳnh Anh cho hay, cô là con gái út trong nhà, trên là 2 anh trai. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn được cả nhà yêu thương, chiều chuộng, đặc biệt là bố.

Với “bình rượu mơ” duy nhất, bố Quỳnh Anh luôn dành sự quan tâm dịu dàng. Cô cho biết, gia đình mình kinh doanh trái cây, bố cô thường phải xa nhà cả tháng để nhập hàng từ đầu mối.

Sau mỗi chuyến đi như vậy, bố thường đem về chiếc váy, bộ quần áo hay đôi giày để tặng con gái. Có người bố tâm lý, Quỳnh Anh thấy mình chưa từng thua thiệt bạn bè cả về vật chất lẫn tinh thần.

Khi trưởng thành, vì thương bố mẹ, Quỳnh Anh luôn tự nhủ sẽ lấy chồng gần. May mắn, mối duyên lành đã đến, cô kết hôn với chàng trai cách nhà 500m.

Quỳnh Anh là "bình rượu mơ" được bố hết mực cưng chiều. Ảnh: NVCC

Dẫu vậy, thương con rời xa vòng tay gia đình, tự vun đắp tổ ấm mới, bố mẹ cô vẫn xúc động nghẹn ngào. Quỳnh Anh kể, mẹ cô khóc nức nở từ ngày nạp tài. Bố cô cố gắng kìm nén nhưng đến ngày nhà trai sang đón dâu, ông cũng không thể cầm được nước mắt.

“Hôm đám cưới, bố tôi khóc từ lúc dẫn chú rể lên đón dâu đến khi thắp hương gia tiên. Khi bố vừa bước vào phòng cô dâu, tôi đã thấy mắt ông đỏ hoe.

Xuống cầu thang, bố khóc nức nở như một đứa trẻ. Mọi người càng dỗ dành, động viên thì ông càng khóc. Có lẽ, giây phút ấy bố tôi không nỡ rời xa con gái”, Quỳnh Anh kể.

Vì lấy chồng gần nên ngay sau đám cưới, Quỳnh Anh đã về thăm bố mẹ. Với cô, khoảnh khắc xúc động của bố đã trở thành kỷ niệm khó quên trong ngày trọng đại của mình.