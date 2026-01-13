Không ít phụ huynh và học sinh vẫn cho rằng ngành kỹ thuật vốn là lĩnh vực “khó nhằn” với nữ giới. Định kiến này bắt nguồn từ hình ảnh những công việc gắn liền với máy móc cơ khí nặng, môi trường làm việc khắc nghiệt và cường độ lao động cao.

Về điều này, PGS.TS Trương Thu Hương, Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Truyền thông, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho hay trước đây hoặc ngay cả hiện nay, trong một số lĩnh vực kỹ thuật gắn với máy móc, cơ khí nặng, môi trường làm việc khắc nghiệt không phải là lựa chọn tối ưu cho nữ giới.

Tuy nhiên, bức tranh công nghệ hiện nay đã thay đổi rất nhanh. Những lĩnh vực được thế giới quan tâm và coi là động lực tăng trưởng lại nằm ở các công nghệ số trong kỷ nguyên số như khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, phân tích và đào dữ liệu.

“Các công việc này hoàn toàn ngồi văn phòng, bàn giấy, chủ yếu đòi hỏi tư duy logic, khả năng phân tích và sáng tạo chứ không phải sức lực thể chất. Với các công việc này, phụ nữ hoàn toàn phù hợp và có thể làm việc thoải mái”, PGS.TS Trương Thu Hương nói.

Không chỉ phù hợp về môi trường làm việc, nữ giới còn sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên trong chuỗi phát triển sản phẩm công nghệ. Theo bà Hương, các vị trí như phân tích hệ thống, kiểm thử (testing), đánh giá chất lượng sản phẩm đòi hỏi tính bền bỉ, kiên trì và sự tỉ mỉ rất cao. Đây là những phẩm chất mà phụ nữ thường thể hiện rất tốt.

“Công nghệ là lĩnh vực phát triển như vũ bão. Doanh nghiệp công nghệ buộc phải rút ngắn thời gian từ khi phát triển ý tưởng đến khi chiếm lĩnh thị trường, vì vậy nghề nghiệp ngày càng đòi hỏi tính tổ chức và khả năng làm việc nhóm rất cao. Trong khi đó, tính bền bỉ, kiên nhẫn, kỹ năng kết nối và làm việc nhóm lại là những kỹ năng mà phụ nữ làm rất tốt”, bà phân tích.

Một lợi thế khác của phụ nữ khi tham gia vào lĩnh vực kỹ thuật là khả năng hướng công nghệ tới trải nghiệm người dùng. Sự nhạy cảm, tinh tế và khả năng đặt mình vào vị trí người sử dụng giúp các sản phẩm công nghệ trở nên thân thiện và hiệu quả hơn.

Chính vì vậy, theo PGS.TS Trương Thu Hương, các bạn nữ hoàn toàn có thể tự tin rằng mình không đứng ngoài cuộc mà là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái phát triển công nghệ hiện đại.

“Nếu chỉ nói tới các lĩnh vực ICT, phụ nữ đã phát triển rất tốt trong các công việc liên quan đến phát triển giải thuật, phân tích dữ liệu, kiểm tra và đánh giá. Đây đều là những công việc mà hiện nay doanh nghiệp nào cũng cần”, bà khẳng định.

Nữ giới cũng nắm giữ nhiều lợi thế khi chọn ngành kỹ thuật. Ảnh: Phạm Hải

Không dừng lại ở đó, nếu nhìn sang các lĩnh vực có thiên hướng khoa học tự nhiên như Hóa học, Công nghệ sinh học, Dược học, Công nghệ gene, người học đa phần là nữ. Lĩnh vực Kỹ thuật sinh học cũng thu hút rất đông nữ giới theo học. Theo nữ chuyên gia, ngành này có sự giao thoa giữa khoa học và kỹ thuật, nhờ đó giảm bớt tính nặng nhọc vốn có của các ngành kỹ thuật truyền thống.

“Đây đều là những ngành hay và là mũi nhọn của tương lai. Tuy nhiên, thị trường lao động trong nước hiện nay ở các lĩnh vực này có lẽ chưa hấp dẫn bằng thị trường thế giới”, bà nói.

PGS.TS Trương Thu Hương đánh giá giới tính không phải là rào cản khi muốn theo đuổi các ngành kỹ thuật.

“Để phát triển bền vững cần rất nhiều yếu tố, nhưng tinh thần học tập suốt đời vẫn là quan trọng nhất. Tiêu chí này áp dụng cho cả nam lẫn nữ. Khi đã làm trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ, bạn phải luôn theo sát thị trường, liên tục học hỏi và thay đổi cùng công nghệ, bởi công nghệ không bao giờ đứng yên”, PGS.TS Hương nói.

Ngành học được nhiều thí sinh đại học lựa chọn nhất Trong gần 615.000 thí sinh trúng tuyển đại học đã nhập học năm 2024, có 25% số thí sinh lựa chọn ngành Kinh doanh và Quản lý. Như vậy, cứ 4 thí sinh sẽ có 1 em lựa chọn ngành này.