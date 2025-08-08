Vượt qua cả Y Dược và Sư phạm

Những năm qua, các ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin có điểm chuẩn rất cao. Thậm chí điểm chuẩn của những ngành này còn vượt qua cả Y Dược, Sư phạm, Ngân hàng vốn rất đình đám. Tại các trường đại học nổi tiếng như ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa TPHCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Hà Nội… điểm chuẩn của những ngành này luôn cao nhất trường. Trong lịch sử tuyển sinh, cách đây vài năm từng có chuyện 2 thủ khoa toàn quốc khối A00 đạt 29,35 đều trượt Khoa học máy tính của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Lý giải vì sao Khoa học Máy tính, Kỹ thuật máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin lại được quan tâm và có điểm chuẩn cao như vậy, ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Công Thương TPHCM, cho rằng các ngành liên quan đến máy tính và Công nghệ thông tin đang rất hot vì xu hướng ngành nghề sau tốt nghiệp và vị trí việc làm.

"Hiện nay các kỹ sư công nghệ thông tin có mức lương cao hơn nhiều so với ngành khác. Kỹ sư công nghệ thông tin có kinh nghiệm làm việc thì thu nhập ít nhất cũng khoảng 40 đến 50 triệu đồng/tháng, thậm chí lên tới cả 100 triệu/tháng", ông Sơn nói và cho hay chưa kể những người làm lĩnh vực này được hưởng các phúc lợi như bảo hiểm cả gia đình, khám bệnh viện quốc tế, đi du lịch nước ngoài...

Ngoài ra, các ngành liên quan đến công nghệ thông tin đang có nhu cầu tuyển dụng cao tại các công ty công nghệ lớn trong nước cũng như công ty nước ngoài. Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin có thể làm việc ở mọi công ty vì hiện nay rất nhiều vấn đề cần phải có công nghệ thông tin để vận hành.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, ngành Công nghệ thông tin có "tuổi thọ nghề" ít hơn các ngành khác. Kỹ sư công nghệ thông tin chỉ làm tới 45 - 50 tuổi có thể hết ý tưởng, nếu không vươn lên làm chủ các doanh nghiệp hay làm lãnh đạo các công ty sẽ bị đào thải. Dù vậy, nhiều người vẫn chọn ngành Công nghệ thông tin vì mức lương cao hiện tại quá hấp dẫn, người học cần chú trọng học tập, rèn luyện, giao tiếp tiếng Anh tốt.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật TPHCM, cho rằng có hai yếu tố dẫn tới các ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin rất hot và điểm chuẩn rất cao trong những năm gần đây là việc làm và thu nhập. Về việc làm, đây là những ngành rất thịnh hành, đa số sinh viên học những ngành này ra trường đều có việc làm. Hiện nay rất nhiều công việc liên quan đến lập trình, hệ thống nhúng IoT, chế tạo các thiết bị và con người gắn bó với các thiết bị từ tự động hóa đến IoT, nhu cầu công việc rất cao.

Về thu nhập, hiện nay sinh viên vừa tốt nghiệp những ngành này nhận lương khởi điểm 10-15 triệu đồng nhưng rất nhanh chóng sau đó sẽ tăng lên vài ba nghìn USD/tháng, vì đa số làm cho công ty lớn hoặc công ty nước ngoài.

Điểm chuẩn các năm qua ra sao

Hiện nay nhiều trường đại học, đặc biệt các trường kỹ thuật hàng đầu đều đào tạo các ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin. Điểm chuẩn các ngành này các năm qua luôn cao vút.

Tại các trường đại học nổi tiếng, thí sinh phải đạt gần điểm tuyệt đối mới có thể trúng tuyển. Sau đây là điểm chuẩn năm 2023 và 2024 các ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin ở một số trường đại học.