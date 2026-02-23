Vừa qua, hai mẹ con chị Lê Thị Tâm (thôn Phương Trạch, xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng) đã có mặt tại văn phòng Báo VietNamNet để nhận số tiền 919.375.520 đồng do bạn đọc ủng hộ cho bé Nguyễn Tuệ Nhi (SN 2023). Tuệ Nhi là nhân vật trong bài viết: "Nhận gan từ người chết não để cứu con, gia đình kiệt quệ sau ca ghép sinh tử".

Hai mẹ con bé Tuệ Nhi có mặt tại văn phòng Báo VietNamNet đón nhận tấm lòng bạn đọc

Chị Tâm sinh bé Nhi được 3 ngày thì thấy có biểu hiện vàng da. Theo các bác sĩ giải thích, bé bị ứ mật dẫn đến xơ gan nặng. Sau nhiều lần xuất huyết tiêu hóa, các bác sĩ buộc phải chỉ định ghép gan khẩn cấp để giữ lại sự sống cho Nhi.

Ba Tuệ Nhi được xét nghiệm để hiến gan nhưng sau đó bác sĩ phát hiện gan bị nhiễm mỡ nên không thể phẫu thuật. Nén đau khổ, vợ chồng chị Tâm chỉ còn biết chờ đợi phép màu từ một nguồn gan hiến phù hợp, đồng thời xoay xở từng đồng để lo cho con.

May mắn, ngày 8/4/2025, Bệnh viện Quân y 175 thông báo có nguồn gan từ người chết não, các chỉ số tương thích với Tuệ Nhi. Được sự đồng ý của gia đình, ngay lập tức các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đã cử ê-kíp chuyên môn phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 tiến hành ca ghép gan đặc biệt.

Tuy có được nguồn gan tương thích nhưng con đường tìm đến sự sống của Tuệ Nhi vẫn còn quá đỗi xa vời, bởi sau ca ghép, Nhi bị nhiễm trùng kéo theo chi phí điều trị khổng lồ sau đó.

Vừa không làm ra tiền, sức khỏe của con lại như “ngàn cân treo sợi tóc”, khó khăn của gia đình càng nhân lên gấp bội. Vợ chồng chị Tâm phải vay mượn khắp nơi để trang trải chi phí điều trị cho con và oằn mình trả lãi hàng tháng gần 10 triệu đồng.

Sau khi hoàn cảnh của bé Tuệ Nhi được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn đọc. Số tiền 919.375.520 đồng, tấm lòng của bạn đọc đã được Báo chuyển tới gia đình bé.

Chia sẻ với PV, chị Tâm cho biết, hiện tại bé Tuệ Nhi được về nhà điều trị bằng thuốc và đợi lịch thăm khám lại. Nếu như đủ điều kiện sức khỏe và các yếu tố cần thiết, các bác sĩ sẽ tiến hành thêm các can thiệp phẫu thuật.

“Dù có quỳ gối đi vay mượn, vợ chồng tôi cũng làm để cứu tính mạng con. Con là tất cả, chúng tôi không bao giờ dám bỏ lỡ 1 giây phút hy vọng. Chúng tôi xin cảm ơn Báo VietNamNet cùng các tấm lòng hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. Ân tình này vợ chồng tôi nhớ suốt đời”, chị Tâm nhòe nước mắt.