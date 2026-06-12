Theo báo cáo mới của Vehicle Data Global (VDG), một công ty chuyên phân tích dữ liệu ô tô tại Anh, hiệu suất nhiên liệu của ô tô mới tại Anh đang suy giảm sau nhiều năm cải thiện, bất chấp những tiến bộ đáng kể về công nghệ động cơ.

Dữ liệu cho thấy các mẫu xe xăng mới đăng ký trong năm 2025 đạt mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 47 mpg, tương đương gần 6 lít/100 km. Con số này gần như không thay đổi so với năm 2006.

Trong khi đó, hiệu suất nhiên liệu của xe xăng từng đạt đỉnh vào năm 2016 với khoảng 55 mpg (xấp xỉ 5,1 lít/100 km), trước khi giảm dần trong gần một thập kỷ qua.

Tình trạng còn rõ nét hơn ở xe diesel. Nếu năm 2016, một mẫu xe diesel mới trung bình đạt 64 mpg (khoảng 4,4 lít/100 km), thì đến năm 2025 con số này chỉ còn 43 mpg, tương đương khoảng 6,6 lít/100 km. Đây thậm chí là mức thấp hơn so với năm 2006.

VDG cho rằng nguyên nhân chính nằm ở sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng. Trong hơn 20 năm qua, SUV và crossover đã từ một phân khúc nhỏ trở thành dòng xe chủ đạo trên thị trường Anh.

Xe SUV khiến chi phí nhiên liệu tăng đáng kể

Năm 2000, xe SUV chỉ chiếm khoảng 6,7% lượng xe mới bán ra. Đến năm 2024, tỷ lệ này đã tăng lên gần 60%. Song song với đó, trọng lượng trung bình của ô tô mới cũng tăng khoảng 25%.

Theo ông Ben Hermer, Giám đốc điều hành VDG, giá nhiên liệu tăng chỉ là một phần nguyên nhân khiến chi phí sử dụng xe ngày càng cao. Kích thước và trọng lượng xe tăng liên tục đã làm giảm hiệu quả sử dụng nhiên liệu, đồng thời khiến người dùng dễ bị tác động hơn trước những biến động của thị trường năng lượng.

Nghiên cứu của VDG cho thấy xu hướng chuộng SUV đang khiến người sử dụng phải trả thêm đáng kể cho nhiên liệu.

Với quãng đường di chuyển trung bình khoảng 11.400 km mỗi năm, một chủ xe xăng tại Anh hiện phải chi thêm khoảng 142 bảng Anh (xấp xỉ 5 triệu đồng) tiền nhiên liệu mỗi năm so với cách đây 10 năm.

Đối với xe diesel, mức chênh lệch lên tới 407 bảng Anh, tương đương khoảng 14,5 triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ hiệu suất nhiên liệu giảm, giá dầu diesel tại Anh cũng đã tăng gần 70% kể từ năm 2016. Điều này khiến người sử dụng xe diesel chịu áp lực chi phí lớn hơn đáng kể so với trước đây.

Xe hybrid cũng không tiết kiệm như quảng cáo

Báo cáo cũng đặt dấu hỏi về khả năng tiết kiệm nhiên liệu thực tế của các dòng xe hybrid, đặc biệt là hybrid sạc ngoài (PHEV).

Hiện hybrid là hệ truyền động phổ biến thứ hai tại Anh sau xe xăng truyền thống. Các hãng xe thường quảng cáo mức tiêu hao nhiên liệu rất thấp đối với dòng PHEV nhờ khả năng vận hành bằng điện.

Theo dữ liệu công bố, các mẫu PHEV mới bán trong năm 2025 đạt mức tiêu hao trung bình tới 186 mpg, tương đương khoảng 1,5 lít/100 km.

Tuy nhiên, VDG cho rằng những con số này chủ yếu được đo trong điều kiện thử nghiệm lý tưởng, khi xe được vận hành tối đa bằng điện. Trên thực tế, rất ít người dùng có thể tái tạo các điều kiện tương tự.

Đơn vị Tình báo Năng lượng và Khí hậu (ECIU) thậm chí nhận định sự chênh lệch giữa mức tiêu hao nhiên liệu công bố và thực tế của xe PHEV là một vấn đề đáng lo ngại.

Theo tổ chức này, nhiều chủ xe PHEV có thể phải chi gần gấp đôi số tiền nhiên liệu so với mức mà các nhà sản xuất quảng bá.

Trong khi chi phí nhiên liệu và điện năng hàng năm được quảng cáo ở mức khoảng 530 bảng Anh (gần 19 triệu đồng), thực tế người dùng có thể phải chi tới 985 bảng Anh, tương đương khoảng 35 triệu đồng mỗi năm.

Nguyên nhân chủ yếu là nhiều chủ xe không sạc pin thường xuyên, khiến xe phải sử dụng động cơ đốt trong nhiều hơn dự kiến.

Một yếu tố khác thúc đẩy sự bùng nổ của SUV là sự phát triển của xe điện.

Theo nghiên cứu của nền tảng mua bán xe CarGurus, thị trường Anh hiện có tới 193 mẫu SUV và crossover khác nhau, tăng 543% so với năm 2000. Trong số này có 64 mẫu xe thuần điện.

Các chuyên gia cho rằng SUV là kiểu thân xe phù hợp với xe điện do không gian lớn giúp bố trí bộ pin dung lượng cao và cải thiện phạm vi hoạt động.

Dữ liệu từ GlobalData cho thấy SUV chiếm 54% tổng doanh số ô tô mới tại Anh trong năm 2024. Trong khi đó, số liệu từ Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) cho thấy 8 trong 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường năm ngoái thuộc phân khúc SUV.

Theo ông Chris Knapman của CarGurus, vị trí lái cao, không gian rộng rãi và tính đa dụng là những lý do chính khiến SUV ngày càng được ưa chuộng.

Tuy nhiên, báo cáo của VDG cho thấy sự đánh đổi cho những ưu điểm đó là mức tiêu thụ nhiên liệu ngày càng tăng. Sau nhiều năm phát triển công nghệ nhằm giảm chi phí vận hành, hiệu suất nhiên liệu của ô tô mới tại Anh hiện đã quay về gần mức của hai thập kỷ trước, chủ yếu do sự thống trị của các mẫu SUV và crossover trên thị trường.

Theo Dailymail

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