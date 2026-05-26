Người trẻ Mỹ bất ngờ ưa chuộng sedan trở lại

Trong gần hai thập kỷ qua, các dòng xe gầm cao đa dụng (SUV/crossover) gần như thống trị thị trường ô tô toàn cầu. Từ Mỹ đến châu Á, các hãng xe liên tục khai tử nhiều mẫu sedan để nhường chỗ cho những dòng xe gầm cao thực dụng hơn, rộng rãi hơn và phù hợp thị hiếu số đông.

Tuy nhiên, một xu hướng "ngược dòng" đang âm thầm xuất hiện.

Theo khảo sát thị trường mới công bố của Escalent tại Mỹ, có tới 51% thanh thiếu niên từ 14-19 tuổi cho biết họ muốn sở hữu sedan trong tương lai, trong khi chỉ 31% chọn SUV/crossover và 14% thích xe bán tải. Kết quả này gây bất ngờ bởi thế hệ trẻ hiện nay lớn lên trong “biển SUV”, nơi những chiếc xe gầm cao đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong gara của hầu hết gia đình.

Nhiều chuyên gia cho rằng đây là hiệu ứng mang tính thế hệ. Nếu thế hệ trước từng từ bỏ sedan để chạy theo SUV, thì lớp người dùng trẻ hôm nay lại xem SUV là biểu tượng cũ kỹ gắn với gu thẩm mỹ của cha mẹ họ. Trong mắt nhiều người trẻ, sedan bắt đầu trở nên khác biệt, thể thao và có cá tính hơn.

Yếu tố kinh tế cũng góp phần quan trọng khiến sedan được quan tâm trở lại. Dữ liệu từ Cox Automotive cho thấy giá trung bình của một mẫu sedan cỡ nhỏ tại Mỹ chỉ khoảng 27.590 USD (khoảng 730 triệu đồng), thấp hơn gần 10.000 USD (263 triệu đồng) so với SUV cùng cỡ.

Còn ở phân khúc xe cỡ trung, khoảng cách còn lớn hơn khi sedan có giá trung bình hơn 34.000 USD (xấp xỉ 900 triệu đồng), trong khi SUV vượt mốc 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng).

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, lãi suất vay mua xe vẫn ở mức đắt đỏ và giá nhiên liệu biến động, sedan trở thành lựa chọn dễ tiếp cận hơn với người mua xe lần đầu hoặc nhóm khách hàng có ngân sách hạn chế. Không chỉ rẻ hơn, sedan còn tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn nhờ trọng lượng nhẹ và thiết kế khí động học tối ưu.

Theo nhiều thống kê tại Mỹ, sedan chạy xăng có thể tiết kiệm hơn khoảng 10 mpg (tương đương 4,25 km mỗi lít) so với SUV cỡ lớn dùng động cơ tương đương. Điều này càng trở nên đáng chú ý trong bối cảnh giá dầu thế giới liên tục biến động bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Sedan có thực sự “hồi sinh”?

Dù xe SUV vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối về doanh số, nhiều dấu hiệu cho thấy các hãng xe đang bắt đầu cân nhắc quay lại với sedan.

CEO Ford - ông Jim Farley gần đây nhiều lần úp mở về khả năng phát triển các dòng sedan mới trong tương lai. General Motors (GM) được cho là đang xem xét bổ sung thêm sedan cho thương hiệu Buick. Honda vừa giới thiệu nguyên mẫu sedan hybrid mới; trong khi Infiniti cũng chuẩn bị trở lại với mẫu sedan thể thao Q50S thế hệ mới.

Một số chuyên gia thậm chí cho rằng việc quá nhiều hãng xe rút khỏi phân khúc sedan đã vô tình tạo ra “khoảng trống thị trường”. Khi người tiêu dùng bắt đầu mệt mỏi với SUV, những thương hiệu quay lại đúng thời điểm có thể tạo ra hiệu ứng lớn để lấp vào khoảng trống đó.

Karl Brauer, chuyên gia của iSeeCars, gọi đây là hiện tượng "bão hoà xe SUV”. Sau nhiều năm thị trường tràn ngập xe gầm cao với thiết kế na ná nhau, người dùng bắt đầu muốn tìm kiếm trải nghiệm khác biệt hơn. Trong khi giám đốc thiết kế của Stellantis - ông Ralph Gilles từng thừa nhận hồi đầu năm nay rằng bản thân đã cảm thấy "chán" xe SUV.

Và thực tế, sedan chưa bao giờ mất đi những lợi thế riêng.

So với SUV hay crossover, sedan thường có trọng tâm thấp hơn, ít rung lắc thân xe hơn và phản hồi lái trực tiếp hơn. Điều này giúp cảm giác điều khiển xe trở nên chính xác và thú vị hơn, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị hoặc ở tốc độ cao trên cao tốc.

Trong khi SUV mang lại cảm giác an toàn và tầm quan sát tốt, sedan lại đem đến sự linh hoạt, gọn gàng và cảm giác “dính đường” mà nhiều tài xế yêu thích.

Ngoài ra, tại các đô thị đông đúc, những chiếc sedan cũng có lợi thế nhờ kích thước thấp, dễ xoay trở và thường tiêu thụ ít nhiên liệu hơn. Đây là những yếu tố ngày càng được người dùng trẻ quan tâm, thay vì chỉ chạy theo xu hướng xe to, gầm cao như trước.

Dẫu vậy, để sedan thực sự trở lại thời hoàng kim là điều không dễ. SUV vẫn phù hợp hơn với nhu cầu gia đình, có không gian rộng rãi và đáp ứng tốt nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Phần lớn lợi nhuận của các hãng xe hiện nay cũng đến từ SUV và bán tải, khiến họ khó từ bỏ phân khúc này.

Tuy nhiên, ít nhất ở thời điểm hiện tại, sedan có lẽ chưa “hết thời” như nhiều người từng nghĩ. Sau nhiều năm lép vế trước SUV, dòng xe tưởng chừng bị lãng quên đang có cơ hội tìm lại chỗ đứng, nhờ chính thế hệ người dùng trẻ muốn đi ngược đám đông.

(Theo Carscoops)

