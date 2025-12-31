MS 2025.354

Sinh ra khi chưa kịp hưởng trọn vẹn hơi ấm gia đình, bé Đinh Nguyễn Thảo My (SN 2025) đã phải gánh trên mình nhiều căn bệnh bẩm sinh hiểm nghèo: phình đại tràng, hội chứng Down và một lỗ thủng ở tim.

Bé đau đớn, quấy khóc suốt ngày, đêm. Ảnh: H. Sâm

Những ngày này, trong căn nhà nghèo ở xóm 1, thôn Vân Tiền, xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị, chị Nguyễn Thị Ánh (SN 1981, mẹ của bé Thảo My) rơi vào cảnh cùng quẫn khi trong túi không có nổi 400 nghìn đồng để mua thuốc bôi và bột hút ẩm cho hậu môn nhân tạo của con.

Không còn cách nào khác, chị buộc phải dán trực tiếp túi hậu môn lên làn da non nớt của bé, khiến vùng da quanh hậu môn bị axit ăn mòn, lở loét, đau đớn. Bé quấy khóc suốt ngày, đêm, còn người mẹ chỉ biết ôm con vào lòng, bất lực trong nước mắt.

Chị Ánh kể trong nước mắt, cuối năm 2023, chị Ánh và anh Đinh Lực Sỹ (SN 1988) kết hôn trong cảnh “rổ rá cạp lại” bởi hai người đã từng đổ vỡ hôn nhân và đều có con riêng.

Căn nhà gia đình chị ở nhờ của người em trai đã xuống cấp. Ảnh: H. Sâm

Tháng 8/2025, bé Thảo My ra đời và bi kịch ập đến gia đình chị ngay sau đó. Sau ít ngày bú mẹ, bé đột ngột nôn ói, tím tái toàn thân. Các bác sĩ chẩn đoán Thảo My bị phình đại tràng bẩm sinh (Hirschsprung) do đoạn ruột cuối không có tế bào thần kinh, gây tắc ruột, ứ đọng phân và hơi, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

“Con điều trị ở bệnh viện tuyến dưới 1 tháng rồi chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị tiếp hơn 2 tháng, trải qua ca mổ giai đoạn 1 và phải mang hậu môn nhân tạo. Sau khi nhập viện, con phải nằm cách ly. Đến lúc được vào thăm, nhìn con gầy yếu, dây dợ chằng chịt khắp người, tôi khóc cạn nước mắt vì thương con”, chị Ánh nghẹn ngào.

Sau đó về nhà chưa lâu, Thảo My lại nhập viện vì nhiễm trùng hậu môn. Bé tiếp tục trải qua ca mổ lần hai để cắt nối ruột, theo dõi khả năng thông ruột.

Thời gian tới, nếu tình trạng ổn định, các bác sĩ sẽ tiến hành ca phẫu thuật tiếp theo để đưa hậu môn về đúng vị trí, giúp bé có thể sinh hoạt bình thường.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Thảo My còn bị thủng một lỗ ở tim. Các bác sĩ cảnh báo, nếu lỗ thủng lớn dần, bé sẽ phải phẫu thuật gấp sau Tết. Ngoài ra, bé còn bị chẩn đoán mắc hội chứng Down, chậm phát triển, có nguy cơ ảnh hưởng đến trí tuệ.

“Sau sinh, hai mẹ con tôi nằm viện triền miên. Đến nay, chi phí điều trị cho con đã gần 170 triệu đồng. Đó là số tiền tôi tích góp trước đây, cộng thêm vay mượn và anh em, làng xóm giúp đỡ. Sắp tới tôi phải đưa con đi viện tiếp mà không biết vay ở đâu nữa, nhà cửa cũng chưa có để cầm cố”, chị Ánh chia sẻ.

Để có tiền chữa bệnh cho con, chị Ánh đã bán hết hơn 2 tạ lúa dành dụm. Ảnh: H. Sâm

Hiện chi phí điều trị và sinh hoạt mỗi tháng của Thảo My vượt quá khả năng gia đình. Riêng vật tư cho hậu môn nhân tạo đã khoảng 4 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền sữa ngoài, thuốc men.

“Mỗi túi hậu môn giá 100 nghìn đồng, thuốc bôi và bột hút ẩm khoảng 400 nghìn đồng một lọ. Mỗi ngày con cần ít nhất một túi, khi rò rỉ lại phải thay. Mấy hôm nay không có tiền mua túi hậu môn nên đành phải dán trực tiếp khiến da con bị tổn thương, đau đớn không yên”, chị Ánh rưng rưng.

Trong nhà gần chị Ánh như trống trơn, không có bàn ghế, không có bếp. Ảnh: H. Sâm

Sau khi kết hôn, vợ chồng anh chị cùng các con thuê trọ sinh sống. Anh Sỹ làm cơ khí thuê nên công việc bấp bênh. Những lúc không có việc, anh tranh thủ làm phụ hồ, đổ bê tông để kiếm thêm thu nhập. Căn nhà hiện tại gia đình đang ở nhờ là của em trai chị Ánh. Nhưng căn nhà cũng đã xuống cấp. Mỗi khi trời mưa, nhà thấm dột khắp nơi. Trong nhà gần như trống trơn, không có bàn ghế, không có bếp, chị phải đặt tạm bếp ở hiên để nấu ăn.

Để có tiền chữa bệnh cho con, chị đã bán hết hơn 2 tạ lúa dành dụm, anh Sỹ đi làm cũng phải ứng lương âm tới 13 triệu đồng. “Nếu không cùng đường, con đau quá thì tôi cũng không dám mở miệng xin ai. Còn sức là tôi còn đi làm để nuôi con…”, chị nghẹn giọng.

Phía trong góc nhà là chiếc bàn duy nhất để 2 cháu Bảo và Ly học bài. Ảnh: H. Sâm

Trao đổi với PV, ông Trần Minh Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Thuần cho biết: “Từ khi sinh ra, cháu Thảo My đã mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các nhà hảo tâm để cháu có cơ hội tiếp tục điều trị, được sống và lớn lên như bao đứa trẻ khác”.

Bạn đọc giúp đỡ bé Đinh Nguyễn Thảo My có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.354 (bé Đinh Nguyễn Thảo My) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Ánh (mẹ bé Thảo My): xóm 1, thôn Vân Tiền, xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0395087355.