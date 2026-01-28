Ngày 22/12/2025, Lương Văn Đăng (SN 2003, quê Bắc Ninh) lần đầu về thăm nhà sau hơn 2 năm học và làm việc tại Nhật Bản. Lần về thăm nhà này, anh giữ bí mật với gia đình.

“Tôi muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ và cũng tò mò liệu bố mẹ có nhận ra mình sau hơn 2 năm xa cách không nên mới giữ bí mật”, Đăng nói.

Khoảnh khắc chàng trai Bắc Ninh bí mật về thăm nhà khiến mẹ vỡ òa xúc động

Trước đó, Đăng nói với bố mẹ, dịp này sẽ có 2 người bạn của anh từ Nhật về thăm quê. Hai người bạn đó sẽ đến nhà thăm bố mẹ Đăng và thay mặt anh gửi đến gia đình chút quà. Dù hụt hẫng khi con trai không được về nhà nhưng bố mẹ anh cũng mong được tiếp đón bạn bè của con.

Đúng ngày đã định, Đăng đáp chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam. Vì muốn có người đón tại sân bay, Đăng đã gọi thông báo cho anh rể và anh trai ruột, nhờ họ giữ bí mật với bố mẹ.

“Tôi đội mũ len và đeo khẩu trang. Đến lúc tôi đi vào trong nhà, ngồi ở ghế rồi, mẹ tôi vẫn chưa nhận ra, chỉ nghĩ tôi là khách của con đến chơi nhà.

Mẹ rót nước mời, hỏi mấy câu như ‘cuộc sống bên Nhật thế nào?’, ‘thời tiết bên đó ra sao?’, ‘con trai cô ở bên đó ổn không?’... Tôi chỉ cười cười chứ không trả lời. Vài phút sau, mẹ tôi bảo: ‘Cháu bỏ khẩu trang và mũ ra xem mặt mũi thế nào’ thì lúc ấy mẹ mới nhận ra tôi”, Đăng kể.

Đăng hạnh phúc trong phút đoàn viên

Khoảnh khắc nhận ra con trai, mẹ Đăng ngỡ ngàng. Sau đó, bà mắng yêu một câu rồi ôm chầm lấy con òa khóc. Chứng kiến cảnh ấy, bố Đăng cũng rưng rưng xúc động.

Đăng chia sẻ, lý do khiến bố mẹ không nhận ra anh không hẳn vì xa cách nhiều năm hay do anh đội mũ, đeo khẩu trang kín, mà là do anh thay đổi quá nhiều về ngoại hình.

Năm 2023, khi tạm biệt bố mẹ sang Nhật, Đăng nặng 87kg, vóc dáng cao to, gương mặt mũm mĩm. Ngày trở về, anh chỉ nặng 63kg, đã giảm 24kg. Hiện tại, gương mặt anh góc cạnh và vóc dáng gọn gàng, rắn rỏi hơn nhiều.

“Dù tôi thường gọi video về nhà nhưng bố mẹ cũng chỉ thấy gương mặt tôi nhỏ hơn chứ không biết rõ tôi gầy đi nhiều như vậy. Thế nên, khi tôi về nhà, đội mũ và đeo khẩu trang, bố mẹ đã không ngay lập tức nhận ra tôi”, Đăng chia sẻ.

Đăng giảm 24kg sau hơn 2 năm học và làm việc tại Nhật Bản

Đăng hiện du học ngành Kinh tế tại một trường đại học tại Nhật Bản. Anh đi học vào mỗi buổi sáng. Thời gian còn lại trong ngày và mỗi cuối tuần, anh thường đi làm thêm. Đăng kể, anh không chủ động giảm cân mà cân nặng giảm dần do học và làm nhiều.

Ngay từ khi sang Nhật du học, Đăng đã xác định sẽ cố gắng làm thêm để tự trang trải tiền học, chi phí sinh hoạt. Ngoài ra, anh muốn tích cóp tiền để thi thoảng có thể gửi về biếu bố mẹ.

“Đi học, đi làm xa xứ chỉ sợ nhất lúc trời lạnh và khi Tết về, bởi những lúc ấy, tôi càng cảm nhận rõ nỗi cô đơn. Tôi đã xa gia đình 2 cái Tết, mỗi lúc gọi video về thấy gia đình quây quần, vui vẻ là lại khao khát được về thăm nhà”, Đăng chia sẻ.

Do không thu xếp được việc học và làm, Tết này Đăng lại lỡ hẹn với gia đình. Anh đã bay sang Nhật vào đầu tháng 1/2026.

“Tuy nhiên, hơn 1 tuần ở bên gia đình cũng đã giúp tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà. Được ăn cơm mẹ nấu, được quây quần bên gia đình, ghé thăm nhà họ hàng, làng xóm, tôi thấy ấm lòng”, Đăng nói.

Đăng (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng bố mẹ và anh trai

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chàng trai Bắc Ninh bí mật về thăm nhà thu hút hơn 200 nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt “thả tim” trên TikTok.

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận xúc động về khoảnh khắc đoàn viên: “Chỉ trong giây lát, bà mẹ đã xúc động khóc òa khi thấy mặt con trai”; “Trào lưu bí mật về thăm nhà xúc động thật nhưng tôi nghĩ, nếu chúng ta thông báo trước 4 tháng thì bố mẹ sẽ có 4 tháng mừng vui mong chờ, còn về bí mật thì bố mẹ chỉ có vài ngày vui mừng như thế. Lựa chọn là ở mỗi người”...

Ảnh và video: NVCC