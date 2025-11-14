MS 2025.308

Nghĩ đến ba đứa con bơ vơ trong căn nhà trống tuếch, người mẹ 41 tuổi với mái tóc ngắn củn bật khóc nức nở. “Nhiều lúc bệnh tật hành đau đớn, tôi muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến các con, tôi lại gắng gượng”, chị Nhiệm nghẹn ngào chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhiệm (SN 1985) và chồng là anh Lê Tùng Khắc Chuyên (SN 1983, ngụ Đắk Lắk) có ba người con, trong đó, con út chị mới lên 4 tuổi. Cả gia đình sống trong căn nhà nhỏ do ông bà ngoại để lại. Cuộc sống quanh năm thiếu thốn, bởi ruộng đồng ít, lại hay mất mùa. Những năm trước, ngoài thời gian làm nông, anh Chuyên đi làm thuê, khi thì bốc vác, khi phụ hồ để kiếm thêm thu nhập.

Chị Nhiệm luôn mong sống được thêm vài năm nữa để có thể thấy con gái nhỏ bước vào lớp 1

Năm 2019, thấy con cái lớn dần trong khi kinh tế vẫn bấp bênh, anh Chuyên tính lên TPHCM làm thuê. Thế nhưng dịch Covid-19 bùng phát khiến mọi kế hoạch đổ bể. Khi dịch được kiểm soát, hy vọng thay đổi cuộc sống của anh vừa le lói thì tai ương lại ập đến.

Đầu năm 2024, chị Nhiệm thường xuyên mệt mỏi, đau tức vùng bụng. Sau nhiều lần thăm khám, chị bàng hoàng khi nhận kết quả: ung thư tử cung giai đoạn di căn não.

“Đón nhận tin như sét đánh, tôi chán nản và sợ hãi vô cùng. Tôi sợ mình mất đi khi các con còn quá nhỏ. Chỉ mong được sống thêm vài năm nữa để dắt con bé nhỏ vào lớp 1”, chị Nhiệm bật khóc.

Nghe tin vợ bệnh nặng, anh Chuyên vội xin nghỉ việc, tức tốc về quê chăm sóc. Số tiền tích góp sau đại dịch chỉ vỏn vẹn 20 triệu đồng, chẳng thấm vào đâu so với chi phí điều trị.

Được người thân động viên, vợ chồng chị Nhiệm khăn gói vào Bệnh viện Ung Bướu Cơ sở 2 (TPHCM) chữa trị. Mỗi đợt điều trị kéo dài khoảng hai tuần, tiêu tốn từ 10-15 triệu đồng. Chị Nhiệm nằm viện, anh Chuyên đi theo chăm sóc, còn các con ở nhà tự lo cho nhau.

“Từ ngày phát hiện bệnh, tôi không nhớ nổi đã vào viện bao nhiêu lần. Vợ chồng đều không làm được gì, nợ nần chồng chất, đến nay đã vay gần 300 triệu đồng”, chị Nhiệm trầm giọng nói.

Ngồi cạnh vợ, anh Chuyên nghẹn ngào: “Trong nhà giờ chẳng còn gì đáng giá, chỉ còn con bò ông bà cho. Chắc sắp tới phải bán nó đi thôi, vì không vay được nữa, tôi sợ vợ không có tiền vào thuốc đúng cữ”.

Ông Văn Tiến Đồng – Trưởng khu phố Đồng Thạnh (Đắk Lắk) xác nhận, hoàn cảnh của gia đình chị Nhiệm hiện rất éo le. Trước đây, vợ chồng chị làm ruộng và đi làm hồ, nhưng nay chị mắc bệnh hiểm nghèo, mọi nguồn thu nhập đều mất. Ba con còn nhỏ, gia đình sống trong căn nhà ọp ẹp.

“Địa phương cũng đã vận động, kêu gọi hỗ trợ nhưng chỉ được phần nào, chủ yếu là động viên tinh thần. Rất mong qua báo chí, các nhà hảo tâm biết đến và chung tay giúp đỡ để chị Nhiệm có điều kiện tiếp tục điều trị, níu giữ sự sống”, ông Đồng chia sẻ.

