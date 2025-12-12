Khoảng 10h, tàu cao tốc đưa Hiểu Dương đến ga Song Ninh Tây để bắt đầu hành trình gặp lại người thân.

Tài khoản mạng xã hội “Bảo bối về nhà” phát trực tiếp khoảnh khắc đoàn tụ. Theo ê-kíp livestream, cha nuôi của anh Thẩm Hiểu Dương đã qua đời, mẹ nuôi bệnh nặng không thể đi cùng. Lần trở về nhận người thân này có 14 người phía gia đình nuôi tháp tùng anh. Anh được đưa lên xe buýt về nhà cha ruột, thông tin từ QQ.

Anh Thẩm Hiểu Dương (bên trái) được đoàn tụ với cha ruột sau 33 năm thất lạc. Ảnh: QQ

Nhớ lại ký ức thơ ấu nhìn qua cửa sổ thấy người múa dân ca, Hiểu Dương rưng rưng kể: “Tôi từng nhiều lần mơ ngồi trên vai người thân xem múa, nhưng không biết đó là cha hay ông của mình”.

Khoảng 10h30, xe dừng trước cổng nhà cha ruột anh Hiểu Dương. Tiếng pháo nổ vang khi anh chưa kịp bước xuống. Người cha đỏ hoe mắt, đeo lên ngực con bông hoa đỏ mừng ngày trọng đại. Hiểu Dương nhiều lần nghẹn lời, còn cha anh nắm chặt tay con dẫn vào nhà.

Căn nhà được dọn dẹp tươm tất, bàn bày sẵn trái cây đón khách. Anh Hiểu Dương giới thiệu với con trai mình: “Đây là quê của ông nội”. Người cha ruột của anh Hiểu Dương ôm chặt cháu và đứa bé liên tục gọi “ông ơi”.

Khoảnh khắc Hiểu Dương nghẹn ngào gọi “bố” và ôm cha khiến nhiều người xem xúc động. Cộng đồng mạng nhận xét anh có gương mặt rất giống cha và anh trai.

Theo báo chí Trung Quốc, năm 1992, khi mới 3 tuổi, Hiểu Dương bị lạc, rồi bị kẻ buôn người kéo đi tại một bến xe ở Quảng Đông. Mẹ nuôi - tình cờ đi ngang - đã cứu cậu. Sau nhiều năm tìm kiếm gia đình ruột không thành, bà mới hoàn tất thủ tục nhận nuôi Hiểu Dương.

Năm 2012, Hiểu Dương tình cờ biết mình là trẻ thất lạc và bắt đầu hành trình tìm thân. Anh tham gia nhiều chương trình truyền hình và tiếp nhận phỏng vấn để tìm manh mối.

Ngày 30/11 vừa qua, anh thông báo tin vui trên mạng xã hội: “Sau 33 năm xa cách, tôi đã tìm được gia đình mình”. Cuộc đoàn tụ của anh được livestream trên mạng xã hội và nhận về hơn 10.000 lượt theo dõi.

Cuối cùng, sau 33 năm xa cách, Thẩm Hiểu Dương đã gặp được cha ruột, ăn bữa cơm đoàn viên cùng người thân.