Theo Sohu, Cung Dật Đình được thẩm vấn và chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Đài Bắc (Đài Loan) trong ngày 15 và 16/9.

Cung Dật Đình lần đầu xuất hiện công khai khi đến làm việc tại cơ quan chức năng.

Quá trình làm việc, Cung Dật Đình tỏ ra bình tĩnh, hợp tác. Viện Kiểm sát đã yêu cầu anh nộp tiền bảo lãnh tại ngoại khoảng 1 triệu Đài tệ (gần 880 triệu đồng), đồng thời áp dụng lệnh hạn chế xuất cảnh và nhập cảnh trong thời gian này.

Cung Dật Đình đồng thời bị nghiêm cấm mọi hành vi đe dọa, quấy rối, tiếp xúc hoặc theo dõi nạn nhân - diễn viên Giang Tổ Bình.

Phía gia đình Cung Dật Đình đã chuẩn bị đủ tiền và các thủ tục bảo lãnh cần thiết. Tối cùng ngày, Cung Dật Đình được xe riêng đến đón rời đi.

Clip Cung Dật Đình rời đi giữa vòng vây của truyền thông

Cung Dật Đình đã thuê 1 luật sư nổi tiếng để tham gia bào chữa cho mình trong những phiên tòa sắp tới.

Trước đó, chính quyền thành phố Đài Bắc (Đài Loan) đã chỉ đạo Đội Phụ nữ và Trẻ em (thuộc Sở Cảnh sát) đến nhà riêng Cung Dật Đình sáng 15/9.

Cung Dật Đình (áo trắng) bị cảnh sát đưa về đồn thẩm vấn ngày 15/9.

Lệnh bắt giữ, khám xét nhà Cung Dật Đình do Viện Kiểm sát quận Đài Bắc và tòa án ban hành.

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi ở của Cung Dật Đình, đồng thời tịch thu điện thoại di động, máy tính và tất cả các thiết bị lưu trữ điện tử khác của anh.

Họ đồng thời đưa Cung Dật Đình về thẩm vấn vì nghi ngờ anh tấn công tình dục nghiêm trọng và xâm phạm quyền riêng tư.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 8, khi diễn viên Giang Tổ Bình đăng tải nhiều bài viết tố 1 người đàn ông có hành vi cưỡng bức, xâm hại các nhân viên nữ trong đài truyền hình.

Sau đó, cô xác nhận người được đề cập chính là mình, còn thủ phạm là Cung Dật Đình - con trai Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Tam Lập.

Vụ việc của Giang Tổ Bình gây chấn động dư luận Đài Loan.

Giang Tổ Bình kể cô và Cung Dật Đình gặp nhau tại 1 bữa tiệc hồi tháng 6. Lúc này, cả 2 đã chia tay, không còn quan hệ yêu đương.

Cung Dật Đình đã âm thầm theo dõi và bám theo nữ diễn viên về đến tận nhà.

“Khi tôi lên cơn đau tim cần uống thuốc, hắn âm thầm tráo thuốc khiến tôi hôn mê. Sau đó, hắn thực hiện hành vi cưỡng hiếp và quay video, đồng thời còn livestream để bạn bè xem toàn bộ quá trình”, Giang Tổ Bình kể.

Sau vụ việc, ông Cung Mỹ Phú - bố của Cung Dật Đình - nộp đơn từ chức. Đài truyền hình Tam Lập xác nhận đã chấp thuận đơn của ông.

Trong khi đó, Cung Dật Đình phủ nhận các cáo buộc, cho biết Giang Tổ Bình vì “tình cảm thất bại” mà bịa đặt, bôi nhọ mình.

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu