Vụ việc diễn viên Giang Tổ Bình đăng đàn tố Cung Dật Đình cưỡng hiếp gây xôn xao dư luận những ngày qua. Theo ETToday, bên cạnh câu chuyện ồn ào, danh tính của người này nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Cung Dật Đình (phải) bị Giang Tổ Bình tố chuốc thuốc, cưỡng hiếp.

Cung Dật Đình sinh năm 2000, từng là thực tập sinh tại phòng sản xuất truyền thông của đài truyền hình. Anh sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo cùng khả năng giao tiếp tốt.

Một số nhân viên tiết lộ Cung Dật Đình dù còn khá nhỏ tuổi nhưng tỏ ra tâm lý, hiểu chuyện nên rất được lòng đồng nghiệp. Anh cũng có các tài lẻ, thích đàn hát và giao lưu cùng mọi người.

Trong các bữa tiệc, nam thanh niên luôn là tâm điểm nhờ khéo thể hiện bản thân. Anh thường xuyên chủ động bắt chuyện và dành lời khen cho những người phụ nữ xung quanh.

"Số đông khá có thiện cảm với bạn ấy. Dù xuất thân gia thế, Dật Đình cũng không thể hiện mình là thiếu gia, ngược lại làm việc chăm chỉ", người này nói.

Trong diễn biến mới nhất, ông Cung Mỹ Phú - bố của Cung Dật Đình - đã nộp đơn từ chức. Đài truyền hình Tam Lập xác nhận đã chấp thuận đơn của ông.

Đài truyền hình Tam Lập xác nhận ông Cung Mỹ Phú đã xin thôi chức vụ.

Ông Phú cho rằng vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ mặt của đài truyền hình. Do không muốn liên lụy người khác, ông quyết định rời vị trí Phó Tổng giám đốc.

Ngoài ra, với tư cách người bố, Cung Mỹ Phú nói "không trốn tránh trách nhiệm và sẵn sàng đối diện với công lý". Hiện ông ủy thác cho luật sư để tuân theo trình tự làm việc của cơ quan chức năng.

Trong khi đó, Cung Dật Đình giữ im lặng khiến dư luận phẫn nộ bởi cho rằng anh trốn tránh trách nhiệm, "con làm sai bắt bố xin lỗi".

Giang Tổ Bình cũng ủy quyền cho luật sư toàn quyền xử lý. Dù mệt mỏi, cô nói sẽ theo đuổi đến cùng để đòi lại danh dự cho mình và các cô gái khác.

Diễn viên nói vẫn chưa nhận được lời xin lỗi chính thức từ phía Cung Dật Đình.

Giang Tổ Bình hiện đang chờ làm việc với cơ quan chức năng.

Trước đó, Giang Tổ Bình chia sẻ mình và Cung Dật Đình gặp nhau tại 1 bữa tiệc hồi tháng 6. Lúc này, cả 2 đã chia tay, không còn quan hệ yêu đương.

Cung Dật Đình đã âm thầm theo dõi và bám theo nữ diễn viên về đến tận nhà.

“Khi tôi lên cơn đau tim cần uống thuốc, hắn âm thầm tráo thuốc khiến tôi hôn mê. Sau đó, hắn thực hiện hành vi cưỡng hiếp và quay video, đồng thời còn livestream để bạn bè xem toàn bộ quá trình”, Giang Tổ Bình kể.

Cung Dật Đình phủ nhận các cáo buộc, cho biết Giang Tổ Bình vì “tình cảm thất bại” mà bịa đặt, bôi nhọ mình.

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu