Vụ việc diễn viên Giang Tổ Bình tố cáo Cung Dật Đình, con trai Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Tam Lập trở thành tâm điểm của giới truyền thông Hoa ngữ những ngày qua.

Diễn viên Giang Tổ Bình.

Ngày 10/9, Giang Tổ Bình nhận lời phỏng vấn độc quyền tờ Mirror Weekly, cho biết tinh thần vẫn còn bất an sau vụ việc.

Điều khiến cô lo lắng nhất là các video bị đối phương quay lén hiện không rõ tung tích, nguy cơ phát tán cao.

Giang Tổ Bình kể cô vốn có tiền sử bệnh tim nên nhờ Cung Dật Đình lấy thuốc uống. Thế nhưng, người này đã tráo thuốc an thần đưa cô uống.

Sau khi uống, diễn viên ngất xỉu, bị Dật Đình xâm hại tình dục và quay video.

Lúc tỉnh lại, cô nhận ra điều bất thường và yêu cầu nam thanh niên xóa clip, xin lỗi. Thế nhưng Cung Dật Đình tỏ ra không quan tâm, còn cho biết các video đã được lưu trữ trên iCloud (dịch vụ sao lưu đồng bộ của iphone - PV), kèm thái độ thách thức.

"Tôi lo lắng những video này có thể bị phát tán bằng cách nào đó. Dẫu nhiều lần tôi cầu xin hắn xóa đi nhưng đổi lại là sự im lặng, thách thức", nữ diễn viên cho biết.

Nữ diễn viên cáo buộc Cung Dật Đình có hành vi bạo lực cô cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Tổ Bình cũng cáo buộc Cung Dật Đình có hành vi bạo lực. Anh từng tác động vật lý nữ diễn viên bao gồm giật tóc, bóp cổ và tát nhiều lần khiến cô bị thương ở xương bả vai và bầm dập cơ thể.

Khi nữ diễn viên gọi điện cầu cứu mẹ của Dật Đình, cô bị anh ta chửi bới thậm tệ, ném điện thoại xuống đất.

Hiện Giang Tổ Bình đã ủy quyền cho luật sư đại diện khởi kiện. Diễn viên yêu cầu đối phương xin lỗi, đồng thời bồi thường số tiền 13 triệu Đài tệ (khoảng 11 tỷ đồng).

Cô khẳng định nếu thắng kiện sẽ dùng toàn bộ số tiền này quyên góp cho các trung tâm bảo vệ động vật.

Trong khi đó, Cung Dật Đình phủ nhận các cáo buộc, cho biết Giang Tổ Bình vì “tình cảm thất bại” mà bịa đặt, bôi nhọ mình.

Ở diễn biến khác, Cục Lao động cho biết thông tin hiện được công bố trên các phương tiện truyền thông chưa đầy đủ. Cục đã gửi thư cho Đài Truyền hình Tam Lập để điều tra và làm rõ vụ việc.

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu