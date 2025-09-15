Theo Yahoo News!, chính quyền thành phố Đài Bắc (Đài Loan) đã chỉ đạo Đội Phụ nữ và Trẻ em (thuộc Sở Cảnh sát) đến nhà riêng Cung Dật Đình sáng 15/9.

Lệnh bắt giữ, khám xét nhà Cung Dật Đình do Viện Kiểm sát quận Đài Bắc và tòa án ban hành.

Cung Dật Đình (phải) - người bị diễn viên Giang Tổ Bình tố cưỡng hiếp vừa bị bắt giữ điều tra.

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi ở của Cung Dật Đình, đồng thời tịch thu điện thoại di động, máy tính và tất cả các thiết bị lưu trữ điện tử khác của anh.

Họ cũng đưa Cung Dật Đình về thẩm vấn vì nghi ngờ anh tấn công tình dục nghiêm trọng và xâm phạm quyền riêng tư.

Dự kiến ​​anh ta sẽ được chuyển đến Viện Kiểm sát Đài Bắc để thẩm vấn thêm vào ngày mai, trang tin cho biết.

Ngày 12/9, Giang Tổ Bình cùng luật sư đến cơ quan chức năng địa phương để lấy lời khai và nộp đơn tố cáo Cung Dật Đình.

Vụ việc sau đó được Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp cao Đài Loan phê duyệt chuyển sang Viện Kiểm sát Đài Bắc để tiện việc điều tra theo đúng quy trình.

Từ ngày 18/8, Giang Tổ Bình đăng tải nhiều bài viết tố 1 người đàn ông có hành vi cưỡng bức, xâm hại các nhân viên nữ trong đài truyền hình.

Sau đó, cô xác nhận người được đề cập chính là mình, còn thủ phạm là Cung Dật Đình - con trai Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Tam Lập.

Cung Dật Đình sinh năm 2000, từng là thực tập sinh tại phòng sản xuất truyền thông của đài truyền hình. Anh sở hữu gương mặt điển trai, vóc dáng cao ráo cùng khả năng giao tiếp tốt.

Một số nhân viên tiết lộ Cung Dật Đình dù còn khá nhỏ tuổi nhưng tỏ ra tâm lý, hiểu chuyện nên rất được lòng đồng nghiệp. Anh cũng có các tài lẻ, thích đàn hát và giao lưu cùng mọi người.

Diễn viên Giang Tổ Bình yêu cầu đối phương xin lỗi, đồng thời bồi thường số tiền 13 triệu Đài tệ (khoảng 11 tỷ đồng).

Giang Tổ Bình kể cô và Cung Dật Đình gặp nhau tại 1 bữa tiệc hồi tháng 6. Lúc này, cả 2 đã chia tay, không còn quan hệ yêu đương.

Cung Dật Đình đã âm thầm theo dõi và bám theo nữ diễn viên về đến tận nhà.

“Khi tôi lên cơn đau tim cần uống thuốc, hắn âm thầm tráo thuốc khiến tôi hôn mê. Sau đó, hắn thực hiện hành vi cưỡng hiếp và quay video, đồng thời còn livestream để bạn bè xem toàn bộ quá trình”, Giang Tổ Bình kể.

Sau vụ việc, ông Cung Mỹ Phú - bố của Cung Dật Đình - nộp đơn từ chức. Đài truyền hình Tam Lập xác nhận đã chấp thuận đơn của ông.

Trong khi đó, Cung Dật Đình phủ nhận các cáo buộc, cho biết Giang Tổ Bình vì “tình cảm thất bại” mà bịa đặt, bôi nhọ mình.

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu