Nghi bị bắt cóc

Gia đình ông Bạch Văn Tình (SN 1969) tại xóm Gốm, thôn Mỹ Lương, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cũ (nay là thôn Mỹ Lương, xã Trần Phú, TP Hà Nội) có 3 người con trai gồm: Bạch Văn Bình (SN 1991), Bạch Văn Thường (SN 1993) và Bạch Văn Hải (SN 1996).

Những năm còn khó khăn, ông Tình thường đi làm xa nhà. Ở nhà, 3 cậu con trai của ông thương yêu, đùm bọc nhau. Dù lúc đó còn nhiều thiếu thốn, vợ chồng ông vẫn chăm lo cho các con đủ đầy.

Thế nhưng năm 2001, một biến cố bất ngờ xảy đến, khiến gia đình ông sống trong đau buồn suốt 25 năm qua.

Năm ấy, cậu con trai út của ông Tình là Bạch Văn Hải bất ngờ mất tích, nghi bị người lạ bắt cóc sau lần cùng các anh đến nhà ông nội chơi

Hải lúc còn nhỏ và Hải (người bé hơn) chụp ảnh cùng anh trai. Ảnh: Gia đình cung cấp

Kể lại chuyện xưa, anh Bạch Văn Thường cho biết: “Hôm đó, 3 anh em chúng tôi cùng nhau đến nhà ông nội tên Bạch Văn Minh (SN 1933) ở gần khu vực sân bay Miếu Môn chơi.

Khoảng 15h cùng ngày, chúng tôi được bà nội tắm để chuẩn bị về nhà. Lúc này, em Hải ra đường trước. Khi về đến nhà, tôi và anh Bình không thấy em Hải đâu.

Bố mẹ đợi lâu cũng không thấy em về nên rất lo lắng, cùng nhau đi tìm. Sau đó, nhiều người dân cho biết có nhìn thấy em Hải ngồi trên xe đạp cùng 1 người đàn ông lạ mặt, đầu đội mũ cối đi từ hướng sân bay Miếu Môn ra thôn Mỹ Lương.

Nghi em trai bị bắt cóc, gia đình trình báo cơ quan chức năng. Bố mẹ tôi cùng người thân tỏa ra tìm ở những thôn xóm, xã, huyện lân cận rồi mở rộng ra một số địa phương khác.

Gia đình cũng đăng thông tin tìm em Hải lên báo đài... Dù vậy, suốt 25 năm qua, chúng tôi vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về em”.

Ước mong đoàn tụ

Con trai mất tích bí ẩn, ông Tình và vợ - bà Cao Thị Tuyến (SN 1976), sống trong buồn khổ. Mỗi ngày trôi qua, ông bà đều nhớ thương, lo lắng cho cậu con trai đang bặt vô âm tín.

Khi còn đủ sức khỏe, ông Tình đều tranh thủ dành thời gian đi tìm con. Bà Tuyến cũng không ngừng nghe ngóng, hỏi thăm tin tức về con.

Những năm gần đây, khi sức khỏe không cho phép, vợ chồng ông Tình không thể tiếp tục rong ruổi tìm người con trai út. Ông giao lại mong ước ấy cho anh Bình và anh Thường.

Vợ chồng ông Tình mong ước tìm được con trai út để đoàn tụ gia đình. Ảnh: Gia đình cung cấp

Biết bố mẹ thương nhớ em trai, anh Thường, Bình nỗ lực tìm thông tin anh Hải. Anh đăng tin, chia sẻ câu chuyện của gia đình lên mạng xã hội, nhờ các hội nhóm tìm người thân thất lạc hỗ trợ tìm em trai út.

Theo anh Thường, trước khi mất tích, anh Hải có sức khỏe bình thường, thông minh, hoạt bát. Dù nhỏ tuổi nhưng Hải đã nhận biết, quen thuộc các địa danh gắn bó với tuổi thơ như: sân bay Miếu Môn, cầu Zét…

Ngày còn nhỏ, trong một lần xô xát với bạn bè trong xóm, anh Hải có vết rách trên mi mắt, phải khâu nhiều mũi, tạo thành vết sẹo dài trên mi mắt phải của anh.

Anh Thường bộc bạch: “Lúc còn nhỏ, em Hải có da ngăm đen nên thường được gọi là Hải 'đen'. Những năm tuổi thơ, gia đình tôi còn khó khăn, thường phải ăn cơm trắng với cà.

Thấy vậy, Hải hầu như không ăn cơm ở nhà mà thường sang nhà bà ngoại ăn. Em nói rằng cơm nhà bà ngoại có thịt nên ngon hơn…

Nhiều năm trôi qua, chúng tôi vẫn nhớ từng kỷ niệm về em. Cũng như bố mẹ, anh em chúng tôi luôn ước mong tìm được em để gia đình đoàn tụ.

Suốt 25 năm qua, gia đình tôi không ngừng tìm kiếm em nhưng chưa có kết quả. Tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng để có thể tìm được người em mất tích”.

Ông Phùng Đình Tiến, Trưởng thôn Mỹ Lương, xã Trần Phú, TP Hà Nội xác nhận, tại địa phương, gia đình ông Bạch Văn Tình có người con trai tên Bạch Văn Hải mất tích từ khi còn nhỏ.

“Gia đình ông Tình có 3 người con trai, người mất tích là cậu con trai út. Sau khi con trai mất tích, gia đình ông Tình nỗ lực tìm kiếm. Tuy nhiên nhiều năm qua, gia đình vẫn chưa có tin tức về Bạch Văn Hải”, ông Tiến cho biết thêm.

Độc giả có tin tức về anh Bạch Văn Hải (SN 1996, xóm Gốm, thôn Mỹ Lương, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cũ, nay là thôn Mỹ Lương, xã Trần Phú, TP Hà Nội) vui lòng gọi về đường dây nóng Báo VietNamNet số điện thoại 0923.457.788. Độc giả cũng có thể để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với anh Bạch Văn Thường (SN 1993, thôn Mỹ Lương, xã Trần Phú, TP Hà Nội) qua số điện thoại: 0902246993.