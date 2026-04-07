Mất tích bí ẩn

Những ngày qua, bà Nguyễn Thị Gái (SN 1966, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai) dành nhiều thời gian truy cập các mạng xã hội. Bởi cách đây không lâu, bà nhờ nhiều cá nhân, hội nhóm trên mạng hỗ trợ tìm con gái mất tích suốt 34 năm qua.

Người bà Gái cần tìm tên Thái Thị Lệ Thu (SN 1983). Chị Thu là con gái lớn của bà và bất ngờ mất tích một cách bí ẩn vào năm 1992 đến nay chưa có tin tức.

Chị Thái Thị Lệ Thu thời điểm trước khi mất tích

Hơn 30 năm trước, gia đình bà Gái mưu sinh bằng nghề canh tác vườn điều. Tháng 4/1992, cả nhà bà gồm chồng và 2 con nhỏ, trong đó có chị Thu, vào vườn điều cách nhà khoảng 3-4km để canh giữ vườn đang mùa thu hoạch.

Tại đây, gia đình bà sinh sống trong ngôi nhà tạm giữa vườn điều rộng lớn. Hằng ngày, bà và chồng làm vườn, chị Thu cùng em trai đi học.

7h ngày 17/4/1992, chị Thu, lúc đó mới 9 tuổi, được mẹ nhờ ra đầu đường mua rau. Vâng lời mẹ, Thu ra quán nhỏ cách nhà tạm không xa mua.

Sau đó, bà Gái đợi mãi không thấy con gái trở về. Lo lắng, bà ra quán tìm. Chủ quán xác nhận trước đó không lâu, bé gái có đến mua rau nhưng đã rời đi.

Bà Gái kể: “Từ quán nhỏ vào nhà tạm trong vườn điều của tôi chỉ có một con đường. Xung quanh đường vắng người, lâu lâu mới có 3-4 căn nhà nằm xen giữa những vườn điều.

Vì vậy, tôi nghĩ con đi lạc nên tất tả đi tìm. Vì khu vực con mất tích rất rộng, được bao phủ bởi những vườn điều bạt ngàn nên gia đình nhờ người phát loa gọi tìm con. Chúng tôi cũng trình báo cơ quan chức năng, cùng bà con, người dân địa phương tổ chức tìm kiếm”.

Dù vậy, sau nhiều ngày kiếm tìm trên diện rộng, gia đình vẫn không có tin tức về Thu. Bà Gái tuyệt vọng, khóc ngất trong nỗi lo con gặp chuyện chẳng lành.

Mỏi mòn kiếm tìm

Bà Gái kể, sau khi bình tĩnh lại, bà nghi ngờ con gái bị kẻ xấu bắt cóc. Bởi khu vực Thu mất tích không có ao hồ, sông, suối.

Thời điểm đó, nhà dân, chòi canh vườn điều trong khu vực có giếng lấy nước sinh hoạt. Tuy nhiên, các giếng này đều có nắp đậy kiên cố.

Khi biết tin con bà Gái mất tích chưa rõ nguyên nhân, các hộ dân xung quanh cũng kiểm tra giếng của gia đình và không phát hiện điều bất thường. Vì vậy, bà Gái loại bỏ khả năng con gái té ngã xuống ao hồ, sông suối, giếng nước dẫn đến mất tích.

Gia đình bà Gái treo thưởng 100 triệu đồng cho ai cung cấp thông tin, giúp mình tìm được con gái đang mất tích

Bà Gái chia sẻ: “Năm con gái tôi mất tích, cả xã náo động, hoang mang. Các gia đình có con nhỏ không dám cho con em mình đi học một mình nữa mà phải đưa đón.

Trường học trong khu vực cũng cho các em học sinh nghỉ hè sớm. Ai ai cũng lo lắng, sợ con em mình bị kẻ xấu bắt cóc”.

Cho rằng con gái bị bắt cóc, gia đình bà Gái tin chị Thu vẫn khỏe mạnh, đang sinh sống ở một nơi nào đó. Vì vậy, suốt 34 năm qua, bà Gái luôn cố gắng tìm con.

Nhiều năm qua, bà nhờ báo chí, đài truyền hình đăng tin tìm chị Thu. Dù đi đâu, làm gì, gặp ai, bà Gái cũng đưa hình ảnh chị Thu lúc nhỏ ra cho mọi người xem rồi hỏi thăm.

Những năm gần đây, khi mạng xã hội phát triển, bà Gái liên tục tìm đến những cá nhân, hội nhóm nổi tiếng nhờ đăng tin tìm con. Bà cũng liên hệ, nhờ cá nhân, tổ chức, chương trình tìm người thân thất lạc hỗ trợ mình tìm con gái.

Bà tâm sự: “Thu rất thông minh, ngoan ngoãn. Thu cũng nhận biết nguy hiểm, sợ bị bắt cóc, không bao giờ tự ý đến nơi có ao hồ, sông suối chơi hay tiếp xúc với người lạ.

Vì vậy, tôi tin con bị bắt cóc, đưa đi nơi khác và vẫn khỏe mạnh. Thời điểm mất tích, con gái tôi tóc dài, cột cao, mặc bộ quần áo đã bạc màu, có họa tiết hoa hồng. Dáng người con gầy, da ngăm đen, sống mũi cao, một bên sống mũi có vết sẹo nhỏ.

Bây giờ, tôi chỉ mong ước được gặp lại con. Nếu gia đình hay cá nhân nào đang nuôi dưỡng, cưu mang con tôi thì hãy bao dung cho tôi biết tin về cháu.

Nếu con có khó khăn, gia đình sẽ hỗ trợ, bù đắp. Con muốn đoàn tụ, gia đình sẽ đến đón. Nếu con muốn ở lại nơi mình đang gắn bó, gia đình cũng vui lòng đồng ý.

Chúng tôi rất mong được cộng đồng chia sẻ, hỗ trợ tìm kiếm thông tin con gái. Nếu ai biết tin tức về Thu hoặc giúp chúng tôi tìm được con gái, gia đình xin hậu tạ 100 triệu đồng".

Ông Cao Văn Út, Trưởng ấp Phước Lý, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai xác nhận, tại địa phương có xảy ra trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Gái có con gái mất tích.

“Sự việc xảy ra nhiều năm trước. Đến nay, gia đình vẫn chưa có thông tin về người con gái mất tích và đang tiếp tục tìm kiếm”, ông Út thông tin.

Độc giả có tin tức về chị Thái Thị Lệ Thu (SN 1983) vui lòng gọi về đường dây nóng Báo VietNamNet số điện thoại 0923457788. Độc giả cũng có thể để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với gia đình bà Nguyễn Thị Gái (SN 1966, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai) qua số điện thoại: 0937160456.

Ảnh: Nhân vật cung cấp