22 năm mất liên lạc

Trong ngôi nhà cũ, tường loang lổ dấu vết thời gian, bà Phan Thị Thọ (SN 1948, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An) ngồi buồn. Bà không giấu nổi vẻ xúc động khi có người nhắc đến con trai - anh Trần Xuân Tiến (SN 1977).

Anh Tiến là con thứ 3 trong số 6 người con của bà Thọ. Anh đã mất liên lạc hoàn toàn với gia đình từ năm 2004. Chị Trần Thị Liên (SN 1984, phường Tân Hải, TPHCM, con gái thứ 5 của bà Thọ) cho biết, anh Tiến mất liên lạc sau khi rời gia đình vào miền Nam làm việc.

Theo chia sẻ của gia đình, đầu năm 2004, anh Tiến trở về nhà sau 3 năm đi nghĩa vụ quân sự. Tại quê nhà, anh quen biết một người chuyên đưa thanh niên vào miền Nam làm công nhân.

Bà Thọ không giấu được nỗi buồn mỗi khi nhớ đến con trai

Mong muốn có việc làm, anh Tiến cùng bạn thân ở khác huyện theo chân người này vào miền Nam. Ngày con trai đi, gia đình bà Thọ cũng không biết chính xác nơi con sẽ đến làm việc.

Trong ký ức của mình, chị Liên chỉ nhớ, anh Tiến có nhắc đến việc sẽ làm ở khu vực quận 7, TPHCM cũ. Chị kể: “Thời gian đầu, anh ấy có gọi điện thoại về thăm gia đình và nói đang ở TPHCM, làm việc trong một xưởng sản xuất đũa.

Trong năm đó, anh gửi thư về thêm 1 lần. Trong thư, anh chỉ hỏi thăm sức khỏe người thân và cũng không nhắc đến nơi ở, công việc cụ thể.

Kể từ cuối năm 2004, gia đình tôi không còn nhận được bất kỳ tin tức nào về anh. Đến nay đã 22 năm, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với anh Tiến".

Hình ảnh anh Tiến trước khi mất liên lạc hoàn toàn với gia đình

Sau khi mất liên lạc với con, bà Thọ cùng chồng - ông Trần Xuân Hà (SN 1949, đã mất), sống trong hoang mang, lo lắng. Ông bà nỗ lực tìm con nhưng gặp nhiều khó khăn vì không có địa chỉ nơi ở, làm việc của anh Tiến.

Gia đình khó khăn, chưa đủ điều kiện vào TPHCM tìm con nên chỉ đăng tin, nhờ báo đài hỗ trợ. Ông bà cũng đến gia đình nam thanh niên năm xưa đi cùng anh Tiến vào miền Nam để hỏi thăm.

Tại đây, bà mới biết, nam thanh niên đã trở về gia đình sau hơn 1 năm làm việc tại TPHCM. Người này cho biết, năm 2004, anh và anh Tiến làm chung ở xưởng sản xuất đũa.

Tuy nhiên ít tháng sau, anh Tiến nghỉ việc, ra ngoài tìm việc khác. Sau đó hai người mất liên lạc với nhau.

Mong một lần gặp lại con

Chị Liên cho biết, khi còn ở địa phương, anh Tiến nổi tiếng hiền lành, tốt tính, được mọi người quý mến. Trong gia đình, anh cũng ngoan hiền, được bố mẹ hết mực yêu thương.

Chị cũng khẳng định không có chuyện anh Tiến buồn chuyện gia đình hay xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ, chị em nên mới bỏ nhà đi không về. Anh cũng không có dấu hiệu buồn phiền về chuyện tình cảm hay có vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Lúc còn ở nhà, anh Tiến hòa thuận với chị em, người thân

Vì vậy, việc anh không liên lạc về khiến ông Hà, bà Thọ rất khó hiểu, lo lắng. Không lý giải được nguyên nhân, ông Hà sống trong đau khổ, dằn vặt.

Không lúc nào ông không nhớ về người con trai mất tích không lý do. Trước lúc qua đời, ông vẫn trăn trở việc chưa tìm được con trai.

Trong khi đó, bà Thọ nhớ con, đau lòng đến quay quắt. Mỗi khi gia đình đoàn tụ nhưng vắng bóng dáng anh Tiến, bà lại rơi nước mắt, cay đắng nói: “Có đứa con trai ngoan hiền mà nó lại bỏ đi biệt tích”.

Thương mẹ ngày đêm mong ngóng con, chị Liên cùng các anh chị em nhiều lần đăng thông tin tìm anh Tiến trên các hội, nhóm tìm người thân thất lạc. Từ một bài đăng, chị nhận được cuộc gọi của một người từng là hàng xóm, hiện sinh sống tại Lâm Đồng. Người này cho biết đã gặp anh Tiến vào năm 2011.

Theo lời kể, trong một lần dự đám cưới ở quận Thủ Đức (TPHCM cũ), họ tình cờ gặp lại nhau. Khi ấy, anh Tiến cho biết đang làm việc tại khu vực quận Thủ Đức. Tuy nhiên, sau cuộc gặp ngắn ngủi đó, hai người cũng mất liên lạc và từ đó không còn bất kỳ thông tin nào về anh.

Những năm cuối đời, bà Thọ chỉ có mong ước là được gặp lại con trai dù chỉ một lần

Chị Liên bộc bạch: “22 năm qua, gia đình tôi luôn nhớ thương, tìm kiếm anh Tiến. Trước khi mất, bố tôi cũng luôn nhắc đến việc tìm anh.

Mẹ tôi nay đã già, bệnh nặng, sợ không còn sống được lâu nữa. Bây giờ, bà chỉ có một mong ước là tìm được anh Tiến, được gặp lại anh một lần trước khi 'về trời'. Gia đình rất mong được cộng đồng hỗ trợ tìm lại anh Tiến sau hơn 2 thập kỷ mất liên lạc.

Trước khi mất tích, anh Tiến cao khoảng 1m6, da trắng. Anh có các chị là Trần Thị Oanh (SN 1972), Trần Thị Yến (SN 1975) và các em Trần Thị Tâm (SN 1981), Trần Thị Liên (SN 1984), Trần Xuân Thiện (SN 1987)”.

Ông Phan Hoàng Phúc, Trưởng thôn Ngọc Sơn, xã Hợp Minh xác nhận, tại địa phương, gia đình ông Trần Xuân Hà, bà Phan Thị Thọ có người con trai tên Trần Xuân Tiến mất liên lạc nhiều năm nay.

“Theo thông tin tôi nắm được, con trai của ông Hà sau khi đi nghĩa vụ quân sự về thì vào miền Nam tìm việc làm. Sau đó, người này mất liên lạc với gia đình.

Suốt nhiều năm qua, gia đình ông Hà tìm con trai nhưng vẫn chưa có kết quả. Gia đình vẫn đang tiếp tục tìm kiếm”.

Độc giả có tin tức về anh Trần Xuân Tiến (SN 1977, xóm Cao Sơn, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (cũ), nay là xóm Ngọc Sơn, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An) vui lòng gọi về đường dây nóng Báo VietNamNet số điện thoại 0923.457.788. Độc giả cũng có thể để lại bình luận phía cuối bài hoặc liên lạc với chị Trần Thị Liên (SN 1984, phường Tân Hải, TPHCM) qua số điện thoại: 0975914536.

Ảnh: NVCC